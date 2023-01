Otro duelo directo, nueva oportunidad para el Casademont Zaragoza, que llega a la decimoquinta jornada con solo tres victorias en su haber. Por eso el partido de este domingo en Manresa es "trascendental" para el equipo aragonés y así quiere que lo entienda la plantilla su entrenador Porfirio Fisac. "Espero que entiendan el partido que es. Es un partido trascendente porque estamos llegando a la parte final de la primera vuelta y hay que intentar llegar lo más cerca posible de las cinco o seis victorias si no luego te obliga a hacer una segunda vuelta de playoff para poder salvarte, y estamos lejos de eso", ha señalado en rueda de prensa.

El equipo aragonés viene de una dolorosa derrota en la prórroga ante el Breogán en casa en otro final apretado que no supo gestionar bien. "En todos los partidos desde que llegué hemos estado en todas las opciones de ganar, excepto ante el Unicaja, donde el equipo no es competitivo o nos pasan por encima. Estamos teniendo un mal endémico de no saber ganar el partido en el final", ha dicho Fisac.

El técnico no es optimista con la situación de su último fichaje, Stefan Jovic, que sigue sufriendo problemas de espalda. Además, Mekowulu tiene problemas en una muñeca desde el partido ante el Barça y, aunque Fisac confía en contar con él este domingo, no descarta que el escenario cambie próximamente. Hasta ahora, el pívot guarda reposo durante la semana y participa en la última sesión del grupo. Además, Dino Radoncic sigue siendo baja por su doble fractura en la mano izquierda.

El parte médico

"Hoy vamos a intentar que se mueva un poco. Los problemas de espalda no están reaccionando todo lo bien que quisiéramos. Es un problema que tenía anteriormente y sabe el mejor que nadie el proceso de dolor que tiene que pasar para superarlo. Están intentando los médicos que llegue, llegará justito. No somos positivos en ese caso", ha explicado Fisac.

No obstante, el segoviano ha mostrado su total confianza en los jugadores de que dispone. "Creo muchísimo en la plantilla y los jugadores que tengo. No tengo ninguna duda que este equipo acabará haciendo un buen baloncesto. Solo tengo una preocupación, y es salvar al club como sea. Sabía al reto que venía y asumo con toda la fortaleza del mundo donde estoy. Entiendo que ahora mismo soy de los peores entrenadores de la liga y tengo que demostrar cada día que tengo un margen diferente", ha asegurado.

Eso sí, Fisac asegura que intenta convencer a su equipo de que está en la pelea por no descender y que, desde esa humildad, deben de ser valientes para salvar al club. "Las derrotas duelen. Tenemos que tener ese grado de humildad, de saber que somos un equipo que está luchando por el descenso. Esa parte de estar jodido se tiene que convertir en que clase de jugador y equipo soy. O soy un equipo triste que me da miedo estar abajo o soy un equipo valiente que tiene la ilusión de sacar al club de ahí abajo. Las derrotas no pesan en la mochila, sino en la cabeza. Tenemos que dar ese grado de contundencia. Vamos a estar todo el año luchando por no descender, intento que el grupo entienda ese grado de humildad. Tienes que trabajar más que los demás. Solo vale lo que te viene en un futuro".

Enfrente tendrá a un Manresa que no ha comenzado nada bien la temporada y que ya se ha visto obligado a darle la vuelta al equipo en el mercado de fichajes. "Manresa es un club asentado, ideas claras y un proyecto bonito porque hay gran unión entre afición y equipo. Es un club que en casa juega un baloncesto sólido. Juegan con buen ritmo y corren rápido al contraataque. Han incorporado jugadores veteranos y la línea interior la han vuelto a modificar entera. Tienen gente aguerrida y asentada, combinan un equipo donde poco a poco van a ir dando con esa clave. La base sólida la tienen en esa gente que tienen el compromiso adquirido con se club".