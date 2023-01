La previa del Manresa-Casademont: Duelo entre necesitados

Todavía no ha terminado la primera vuelta y el Casademont Zaragoza ya juega finales, partidos trascendentes, claves, vitales y cualquier otro calificativo que describa lo dramático de la situación que vive el equipo aragonés, al borde del descenso una campaña más. El encuentro de este domingo reúne todos esos ingredientes y alguno más porque el conjunto de Porfirio Fisac visita al Baxi Manresa (17.00 horas), rival directo en esa pelea por la supervivencia.

Después de la dura derrota ante el Breogán, en casa y en la prórroga, al equipo aragonés no le vale otro resultado que no sea la victoria si no quiere verse aún más exigido. Tres cuartos de lo mismo vale para un Manresa que, además, juega en casa. En la previa, Fisac estableció un objetivo a corto plazo, alcanzar las cinco o seis victorias al final de la primera vuelta, para lo que quedan tres jornadas. Es decir, que el Casademont debe ganar dos o los tres que le quedan, los mismos que en las primeras catorce jornadas.

Así pues el drama está servido en el Nou Congost esta tarde. Por si no fueran suficientes para un buen thriller, el Casademont Zaragoza llega al partido con diferentes problemas físicos que complican todavía más su labor. Stefan Jovic es seria duda para el encuentro, ya que sus problemas de espalda no han remitido ni han evolucionado todo lo favorablemente que le hubiera gustado al propio jugador y al cuerpo técnico y médico. Además, Mekowulu arrastra problemas en una muñeca desde el duelo ante el Barça y, aunque estará hoy, podría tener que parar próximamente.

Los cambios

Enfrente, el Manresa llega también tras una prórroga saldada con derrota en Santiago de Compostela en la primera jornada del año y algunos jugadores tocados. Pedro Martínez no sabe si podrá contar con el base Jerrick Harding, su mejor anotador, ya que arrastra problemas en el hombro derecho. También es duda el ala-pívot Tyson Pérez que no ha ido convocado en los dos últimos partidos. Problemas para un equipo que, ante los malos resultados, ya ha hecho un buen número de fichajes para intentar enderezar la situación. Devin Robinson, Martinas Geben, Matthias Tass, Aleksandar Bursac y dos viejos conocidos del Casademont, Adam Waczynski y Frankie Ferrari, refuerzan a un equipo que también se hizo con Jordan Caroline, al que ha cortado tras dos partidos, y con Jake Layman, que no llegó ni a debutar.

El equipo catalán perdió pronto a Olomuyiwa por lesión y después se fue desprendiendo de Justin Hamilton, Marcus Lee, Bortolani y Elias Valtonen, que salió cedido, además de los ya citados Layman y Caroline, que ha reforzado al Fuenlabrada. De entre todos los nombres, dos son especialmente protagonistas, Waczynski y Ferrari. El polaco no fue renovado en el Casademont Zaragoza el pasado verano en busca de un perfil más físico para el perímetro y el base regresó finalmente para salir tras la llegada de Fisac. En Manresa está promediando 10,7 puntos, 5,3 asistencias y 11,4 de valoración.

El conjunto de Pedro Martínez es uno de los máximos anotadores de la competición y también de los que más asistencias suman pero tanto Manresa como Casademont encabezan también el ranking de equipos con más pérdidas de la Liga. El Casademont solo ha ganado un partido fuera de casa, precisamente otro duelo directo ante el Betis. Este domingo tiene una nueva oportunidad de mantenerse a flote aunque sea en el último compartimento de la Liga y el agua siga llegándole al cuello amenazado por el descenso.