Porfirio Fisac mantuvo su tono habitual, en la forma y en el fondo, tras la trascendental victoria de su equipo en Manresa. El acierto final, eso que le había faltado al Casademont hasta ahora, fue clave a juicio del segoviano para sumar la cuarta victoria de la temporada. «Ha habido dos partidos en uno. Uno primero en el que ellos el ritmo, el rebote ofensivo, la intensidad, nos estaba sacando en el partido pero hemos sido capaces de no tener una diferencia grande o alarmante. Y luego una segunda parte donde creo que hemos conseguido parar sobre todo esa idea de contraataque que ellos tienen, sujetar el tema del rebote ofensivo donde nos estaban haciendo daño, y ahí es donde hemos tenido un poco más de control de partido. Luego al final son tiros que te entran a ti o le entran al rival. A nosotros nos han entrado hoy y de ahí la diferencia para que haya caído de nuestro lado», resumió el preparador del Casademont.

Un final diferente al de partidos anteriores, en los que el conjunto aragonés no había sabido gestionar los momentos decisivos. «Nosotros venimos padeciendo esto. En las últimas derrotas no hemos sabido jugar esos finales de partido, cosa que hoy, ante un equipo con mucha intensidad, con mucha verticalidad, y ha sido el día que mejor hemos resuelto esa parte final. Pero esto se decide por si estos tiros te entran o no y hoy han entrado», insistió Fisac.

El entrenador del Casademont también habló de los bases, destacando el esfuerzo de Jovic por disputar el partido. «Nosotros dependemos bastante de la aportación de los bases. Hicimos una apuesta por Stefan Jovic, que nos puede dar muchas cosas. Está con problemas en la espalda y ha hecho un esfuerzo titánico para poder al menos aguantar. Cuando me ha pedido el cambio es que no aguantaba ni un segundo más. Lo que más me agrada es ver el compromiso, ver el estilo de equipo que tendrás, en la situación en la que estamos metidos, no es tanto lo que tú quieres como lo que puedes. Intentamos ser lo que nosotros podamos», indicó.

Cuestionado sobre el número de victorias necesario para salvarse este curso, Fisac se mostró incapaz de dar una cifra exacta pero sí insistió en que su equipo debe seguir trabajando mucho. «Parece que estamos como seis equipos metidos en esta parte de abajo, esto hace que sea más barato porque hay más. Pero de repente hay equipos que salen de aquí y todo cambia. Ha habido años que equipos estaban descendidos a falta de seis jornadas y han ganado cinco seguidos. Nunca se sabe. Lo que sí es cierto es que no podemos perder ni la humildad ni donde estamos. Seguimos metidos ahí abajo y debemos seguir trabajando como si fuéramos los últimos», concluyó Fisac.