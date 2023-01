Casademont Zaragoza: Sant-Roos, luz en la sombra

Fue el fichaje de campanillas del pasado verano, el remate de una plantilla llena de incógnitas. Venía de la Euroliga a un equipo sin participación europea. Llegaba desde el Panathinaikos después de pasar por el CSKA de Moscú, dos de los clubs importantes del continente donde había tenido un rol más secundario, en los que había sido un jugador de equipo, para liderar al Casademont Zaragoza. Y lo está haciendo con partidos como los de Manresa, en el que se echó el equipo a la espalda y fue clave, además del mejor, en el triunfo.

Howard Sant-Roos es el jugador más versátil y con más calidad de la plantilla del Casademont Zaragoza, capaz de ser el mejor sin necesidad de deslumbrar, simplemente haciendo lo que corresponde en cada momento. Tiene capacidad para anotar aunque no es el máximo anotador, sabe dónde poner el balón aunque no sea base, es el primero que defiende aunque sea la estrella. En Manresa fue el mejor con sus 20 créditos de valoración fruto de 10 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 2 recuperaciones y 7 faltas recibidas.

Sin embargo, el alero cubano no está satisfecho. Porque es un jugador de equipo y al suyo no le van bien las cosas. «No estoy satisfecho con mi desempeño. Soy el que más juega, el más valorado, pero formo parte de Casademont, soy uno más del equipo y si está abajo... no me siento bien», aseguró antes del entrenamiento de ayer. Sant-Roos es también el más valorado de la temporada con una media de 12,4 créditos, el mejor pasador del equipo (y el undécimo de la ACB) con 4,5 asistencias por partido y el que más balones recupera junto a Yusta con 1,7 de promedio por jornada.

Sin embargo, el Casademont está en apuros. Situación que no entraba en los planes de Sant-Roos. «Claramente no esperaba estar así al llegar, ni yo ni nadie. Pero es lo que tenemos, lo que ahora está sucediendo. Así que vamos a seguir adelante», señaló el alero, que cree que muchas veces cometen pequeños pecados de juventud. «A veces dando un poquito más, al ser jóvenes, cometemos errores y nos salimos de la situación. Hemos perdido partidos en los últimos minutos por cosas de niños que no se pueden permitir en la ACB. Vamos a ser más profesionales y más fuertes para no volver a perder partidos así».

Por eso la victoria en Manresa ha sentado tan bien en el vestuario, por lo necesaria que era. «Estamos muy satisfechos con la última victoria de Manresa. No hemos tenido tantas victorias este año pero cada una de ellas es muy significativa y vamos a seguir luchando y seguir adelante con la cabeza bien alta. Fuera de casa es como ganar dos veces, y más ante Manresa que estaba por debajo», indicó.