El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado tras la derrota de su equipo (83-87) contra el Lenovo Tenerife que ya se han producido "demasiadas derrotas en las mismas circunstancias", no saber jugar los finales apretados.

"Me quedo jodido y lo que más me preocupa es que seguimos dando la cara, volviendo a los partidos y no dejándonos llevar pero perdemos. Hemos vuelto a resurgir pero al final es que son demasiadas derrotas en las misma circunstancias. Tengo que ver cómo puedo hacerles jugar a mis hombres mejores finales de partido. Ellos han sabido jugar el final, cosa que nosotros no hemos hecho", ha destacado en rueda de prensa.

Fisac ha explicado que había sido un partido difícil por el grado que tiene Tenerife de saber jugar no solo finales apretados sino también por el tipo de baloncesto que practica, con pocas pérdidas y buenos porcentajes de anotación.

"Hemos aguantado en la primera parte sin estar acertados en el tiro pero sí en la zona. En la segunda hemos conseguido que tuvieran más dudas, hemos llegado a un final apretado en el que su grado de acierto y nuestros fallos han hecho que se llevaran el partido, a pesar de que hemos tenido opciones para no haber llegado a la prórroga", ha analizado.

Para el técnico del conjunto 'rojillo' el Casademont Zaragoza posee las suficientes armas para sacar adelante los partidos pero tiene que saber cómo jugar los finales ajustados, algo que hasta ahora no está ocurriendo. "Tenemos que seguir peleando y luchando. Estamos perdiendo oportunidades de ver el futuro de una manera más clara y espero que no nos tengamos que acordar", ha sentenciado.