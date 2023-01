Jovic y Sant-Roos empiezan la semana entre algodones en el Casademont

El Casademont Zaragoza ha vuelto a los entrenamientos con la principal novedad de Iván Cruz, su último fichaje, y los cuidados especiales para Stefan Jovic y Howard Sant-Roos. El base serbio sigue un tratamiento específico para su espalda y, habitualmente, los dos primeros días de trabajo de la semana los lleva a cabo al margen del grupo. Por su parte, el cubano sufrió una sobrecarga en una pierna en el último partido, que se apreciaba en una ostensible cojera, y también ha hecho trabajo aparte para poder llegar al partido del domingo en Valencia.

Además, Dino Radoncic y Christian Mekowulu han empezado ya también ha hacer trabajo, tanto con la mano no operada como de piernas para mantener la forma física durante el periodo de recuperación que necesitarán tras sus respectivas intervenciones quirúrgicas. Sus bajas han acelerado la llegada de Iván Cruz, a quien el club ya venía siguiendo la pista desde hace semanas pero al que no pudo incorporar antes al no haber acuerdo con el Tenerife. Fisac confía en que aporte energía y ganas por ganarse el puesto, apretando así a su compañero de posición, Simanic, que no termina de arrancar.

El conjunto aragonés prepara así el último partido de la primera vuelta que le enfrentará el domingo al Valencia. El Casademont solo lleva cuatro victorias en 16 jornadas, lo que le aboca a pelear por no descender y le obliga a conseguir mejores resultados en la segunda vuelta para conseguirlo.