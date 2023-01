Un pívot demasiado bueno

Lo dice él mismo. «A veces Porfi me dice que me falta ser un poquito cabrón. Es raro decirlo yo, pero soy buena gente y a veces me falta estar un poco enfadado y luchar más, con una mejor mentalidad. Estoy intentando jugar cada vez más duro y agresivo». Palabra de Tryggvi Hlinason, un pívot de excelentes condiciones al que le ha faltado hasta ahora cierta continuidad en el Casademont Zaragoza. En los últimos partidos la ha tenido, forzada por la baja de Radoncic y el cambio de Mekowulu al cuatro, y el islandés ha respondido, explotando en la última jornada con los 24 puntos, 6 rebotes y 31 de valoración frente al Tenerife de Shermadini.

Hlinason ha dado un paso al frente en el Casademont Zaragoza, aunque a veces sea demasiado bueno, como dice él mismo, y le falte más carácter. «Con las bajas de Dino y Mek es muy difícil para nosotros sacar más del resto del equipo para completar el juego interior. Estoy bastante feliz con mi respuesta y cómo estoy jugando, pero en esta Liga es muy difícil jugar más de 30 minutos, por eso Iván Cruz nos va a ayudar seguro», explicaba el jugador antes del entrenamiento. Hasta la décima jornada, solo en una ocasión superó los quince minutos de juego. En la cuarta, en el último partido de Schiller en el banquillo, se quedó incluso sin jugar. El islandés puede ser de hielo a veces, pero posee unas cualidades que le convierten en un jugador valiosísimo para el Casademont. Y cuando tiene minutos y, sobre todo, le llegan balones, ha demostrado sus capacidades. Desde la undécima jornada su participación ha crecido exponencialmente. Y en esos seis encuentros solo ha fallado tres de los 25 que ha tenido. Frente al Tenerife, frente a Shermadini, le llegaron nueve y no desperdició ninguno. Y es que Triggvy Hlinason es el jugador más eficaz de la Liga ACB en la corta distancia con un 80% de acierto en tiros de dos, aunque no es el que más anota porque solo lanza una media de tres por partido, lejos de los 10,8 de Tomic, el que más tira, o de los 8,9 de Happ, los 7,2 de Shermadini y los 7,1 de Tavares, por tomar como referencia a otros pívots que encabezan esa lista. El islandés es también el tercer mejor jugador de la Liga Endesa en mates por partido con 1,3 y el segundo en tapones con 1,9 solo superado por Tavares. En el Casademont es, además, el mejor reboteador con 4,7 capturas por encuentro. Su gran debe, como el de todo el equipo, son los tiros libres. «Es una cuestión de confianza, de todo el equipo. Yo siempre he tenido un poquito de problema con este aspecto y estoy intentando mejorarlo con buena mentalidad», explica el islandés, contento con la mejora del equipo aunque consciente de que todavía es insuficiente. Como lo fue ante el Tenerife. El Casademont rozó la victoria pero acabó derrotado. «Casi, otra vez, porque estamos siempre así y al final caen del otro lado. A veces pasa, pero podía haber caído de nuestro lado», señala. El próximo partido El equipo es consciente de la situación. «Todos sabemos dónde estamos, estamos perdiendo pero estamos jugando mucho mejor y cada vez más cerca de nuestro nivel. Es raro porque nos sentimos bien al tiempo que nos sentimos mal por las derrotas», indica Hlinason, que el domingo vivirá un partido siempre especial para él al enfrentarse al club que le dio la oportunidad de llegar a la Liga ACB. «Siempre es un poco especial jugar en valencia, fue mi primer año como profesional, y con jugadores como Dubljevic, que es uno de mis mejores amigos y siempre es un reto enfrentarme a él. Es un partido muy importante para los dos equipos y va a estar interesante, creo. Ellos tienen un equipo muy bueno y muy completo. Tienen pocos bases pero están jugando muy bien y duro los últimos partidos y va a ser un partidazo para jugar», asegura.