"No me siento una estrella, solo juego al baloncesto"

¿Cómo se encuentra?

Estoy bien, tuve una lesión hace unas semanas y estoy volviendo poco a poco, es un proceso con los fisios, pero estoy bien.

Jugar tantos partidos no ayuda.

Sí, son muchos. Esta semana solo jugamos uno pero la siguiente ya volvemos a la Eurocup. Dos partidos a la semana son muchos. Y muchos viajes, también. Pero es muy emocionante ir avanzando, ya estamos en octavos de final y está muy bien.

¿Qué competición le motiva más?

Es difícil de decir para mí porque es mi primer año en España. Siempre me encanta jugar la Liga porque es súper competitiva, puedes perder contra cualquier equipo por muy abajo que esté o ganar a cualquiera por muy arriba que esté. Es siempre muy emocionante y, además, tenemos a muchos aficionados. La Copa, no sé, serán tres partidos en cuatro días, así que será muy duro pero, a la vez, muy interesante, en casa, con nuestro público. La Eurocup también me gusta, estamos ganando, avanzando rondas.

En la Eurocup ahora juegan eliminatorias, no se puede fallar.

Me gusta ese formato, realmente, un partido a ida y vuelta, y me gusta jugar primero fuera y tener el partido más importante en casa. En el último vino mucha gente, mucho apoyo de los aficionados y eso es realmente bueno.

Ese es uno de sus grandes éxitos de la temporada, atraer a tantos aficionados.

Sí, es verdaderamente emotivo, cómo nos apoyan, me encanta. Cuando vienen casi cuatro mil personas realmente puedes sentir su energía desde la pista, puedes sentir como todas esas personas te apoyan.

¿Siente que la gente le quiere?

Realmente recibo muchos mensajes después de los partidos, muchos niños que me piden autógrafos o fotos, así que sí, siento su aprecio.

¿Por la calle también le conocen?

Sí, muchas veces cuando voy andando por la calle me paran para pedirme una foto. Es algo nuevo para mí, no me solía pasar, pero está bien.

¿Se siente una estrella?

No, no, para nada. Al final del día sólo juego a baloncesto y hago mi trabajo igual que tanta otra gente hace el suyo. Así que no, no me siento una estrella en absoluto.

Al menos sí que ha conseguido hacerse un nombre, que todo el mundo le conozca.

Sí, pero tengo un gran apoyo en Carlos, el entrenador, me da una gran confianza para que pueda desarrollar mi juego. Me ayuda mucho y todo el mundo a mi alrededor me da la oportunidad de que pueda jugar bien.

¿Está satisfecha con su año?

Sí, sin las lesiones hubiera sido mejor, pero sí.

Todas las jugadoras elogian la labor del entrenador, ¿qué importancia tiene?

Carlos es muy importante para el equipo, por supuesto. A mí me gusta porque es tranquilo. No es una persona que te grita cuando fallas. Sí grita, por supuesto, pero no como algo personal. Es alguien con quien siempre se puede hablar y no hay muchos entrenadores que sean buenas personas. Él nos hace saber que siempre podemos hablar y contar con él, no importa lo que ocurra en la pista. Es una buena persona y eso me gusta.

Da la impresión de que tienen muy buena química.

Sí, porque él nos respeta y nosotras le respetamos a él y eso siempre es algo bueno para que un grupo funcione. Como equipo también nos llevamos bien tanto dentro como fuera de la pista y eso también es importante.

¿Hay alguna compañera con la que se entienda mejor?

No especialmente. Comparto habitación en los viajes con Imani, así que pasamos mucho tiempo juntas. Vivo con Lara y Gracia y, como es lógico, hablamos mucho entre nosotras, pero todo el mundo está muy abierto en el equipo.

Han sufrido varios cambios pero el equipo ha seguido funcionando.

Fue duro jugar con Laura, Aisha y Serena, no teníamos un juego interior especialmente grande pero aún así cada una salía y hacía su trabajo. Carlos ha cambiado muchas veces la forma de jugar, en la Liga, en Eurocup, y ha funcionado. Tenemos diferentes armas en la pista y las sabemos utilizar. Al final se trata de estar juntas y de trabajar mucho, no importa si hay cambios o si entran y salen jugadoras.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Obviamente nos gustaría llegar lo más lejos posible. Sabemos que los equipos de Euroliga son muy fuertes y tienen grandes jugadoras y cuando juegas el playoff no se trata de jugar bien un partido sino de cómo te desenvuelves durante un periodo de tiempo más largo, así que será muy interesante tener una oportunidad de jugar contra ellos. Estoy deseando. Podría decir que queremos llegar a las finales porque, obviamente, queremos llegar, pero ya veremos.

¿Cómo está siendo su primera experiencia en España?

Cada país en el que he jugado es diferente, tiene una cultura diferente, pero realmente me gusta España. La gente es muy amable, incluso aunque mucha gente no habla inglés, siempre intentan ayudarte y eso es muy bonito. La vida es buena, el tiempo es bueno, la comida es buena… qué más puedo decir, es un buen país para vivir. La gente es mucho más simpática que en Alemania, disfrutan más de la vida.