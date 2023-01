Cantero admite que al equipo le cuesta gestionar la "autopresión"

La excepcional temporada del Casademont Zaragoza femenino mantiene al equipo aragonés en lo más alto tanto en Liga como en Europa, hacia donde Cantero y las suyas ya miran de reojo. El trascendental duelo del jueves ante el Lublin polaco acapara la atención del cuerpo técnico y jugadoras, aunque, antes, el Casademont se medirá (domingo, 12.15 horas) al Araski en un partido que se repetirá en los cuartos de final de la Copa de la Reina que se disputará a finales de marzo en la capital aragonesa. “Esto es muy largo, acaba de empezar la segunda vuelta y un tropiezo se puede solucionar, así que no creo que debamos obsesionarnos sino centrarnos en nuestra identidad y tratar de ampliar la brecha que tenemos sobre ellas aunque las cosas especiales nos las guardaremos para la Copa”, admite Cantero.

El Araski ha sido uno de los pocos equipos que ha logrado batir al Casademont en Liga, aunque aquel partido de la primera vuelta estuvo condicionado por una ausencia determinante en las aragonesas. “No estaba Leo (Fiebich) y, aunque hemos ganado partidos sin ella, incluso en esas victorias no hemos acabado del todo satisfechos y no hemos sido nosotras”, reconoce el técnico.

Pero lo que más preocupa a Cantero es lo que él denomina “la autopresión”, cuya gestión “debemos mejorar”. El entrenador madrileño tiene claro que “nos está costando hacerlo para estar tranquilas” pero separa eso de la falta de actitud detectada en la primera parte ante el Ensino. “No hubo actitud y sí brazos bajados. Siempre hay que dar un mínimo y si hay que perder no quiero que sea por eso”.