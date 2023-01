Howard Sant-Roos no está descartado para el crucial partido de este domingo entre el Casademont Zaragoza y el Real Betis. El alero cubano sufrió la caída de un rival en su brazo derecho en el tercer cuarto de partido contra el Valencia el pasado domingo y no pudo volver a la pista. Pasadas las primeras 48 horas para dejar que la zona no estuviera tan inflamada, el jugador se ha sometido a pruebas este martes y está pendiente de los resultados.

De momento se ha descartado que tenga ningún hueso afectado y falta por conocer el estado de los ligamentos, lo que unido a la evolución permitirán conocer si finalmente Sant-Roos puede ayudar al equipo en una jornada tan trascendental como la del próximo fin de semana, ante un rival directísimo como el Betis al que el Casademont ya ganó en el partido de ida. Para este encuentro Fisac ya cuenta con las consabidas bajas de Dino Radoncic y Christian Mekowulu, ambos lesionados en la mano. El nigeriano ya está haciendo trabajo de recuperación y mantenimiento físico para estar preparado en cuanto su mano, en la que porta una férula, le permita ya hacer trabajo con balón y reincorporarse al grupo.