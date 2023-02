Sus números hablan por sí solos. Desde que fichó por el Casademont Zaragoza como uno de los presuntos refuerzos para el mermado puesto de base, donde el equipo cojeaba de manera ostensible desde el principio de la temporada, Chris Wright apenas ha aportado nada. El playmaker americano promedia 7,7 puntos en 20 minutos en pista, con una valoración de 4,4 créditos, buenos porcentajes en el tiro de tres (52,4%) y realmente pobres en libres (57,1%), muy en consonancia con el resto del equipo. Su impacto en el equipo ha sido nulo o, más bien, negativo.

Sin embargo, el base ve la botella medio llena. «Cada vez estoy más en sintonía con mis compañeros y con el entrenador. Está siendo de mucha ayuda para mí desde que estoy aquí, así que estoy focalizado en jugar más partidos y tratar de ayudar al equipo lo máximo que pueda», afirmó en declaraciones previas al entrenamiento matinal del Casademont.

El base continúa buscándose a sí mismo y Fisac espera que se encuentre. «No estoy contento con Wright. Pero no solo con el de Wright, tampoco conmigo mismo», explicó el segoviano en una entrevista con este diario la semana pasada en la que puso de manifiesto su decepción con el rendimiento que está mostrado el base. «Chris Wright es un hombre que para nosotros era importante. Se le fichó con un sentido claro, venía de jugar en equipos de Italia siempre peleando por el descenso, y porque creemos que es un jugador con experiencia y tablas para jugar con un número de asistencias importante. Los resultados están ahí. No es un tema de si estamos contentos o nos gusta, es un americano que no nos está dando lo que nosotros queremos de él», analizó Fisac sobre su figura.

Buen estado anímico

Mientras tanto, el Casademont ha tomado aire después de la agónica victoria contra el Betis en la prórroga el pasado domingo. Así valoró Wright la situación de la plantilla. «El estado anímico es realmente bueno. Honestamente, este equipo es muy joven y hay siempre un buen ambiente. Hemos estado creciendo las últimas semanas a pesar de perder algunos partidos. Podéis ver que el equipo está jugando mejor y aprendiendo y cogiendo química entre nosotros», afirmó.

El domingo por la tarde espera el Baskonia en el Buesa Arena, un rival de Euroliga, de gran nivel y con jugadores de altísima calidad. «Es un equipo muy duro. Están jugando bien este año. Va a ser un gran reto para nosotros. La mejor manera de afrontarlo es mostrando respeto por ellos, competir lo más fuerte que podamos. Ese tiene que ser nuestro objetivo», terminó Wright, cuyo momento cumbre hasta ahora es el partido ante Unicaja, donde firmó 21 puntos.