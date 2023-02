El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha analizado este viernes el complicado reto que afrontan este domingo a las 17.00 horas en su duelo en casa del Cazoo Baskonia, cuarto clasificado de la ACB. “El reto es complicado y difícil, pero seguimos centrados en nuestra línea de crecimiento y me importa más cómo juguemos nosotros, qué nivel demos nosotros, que lo que nos aporte el rival que está enfrente”, ha matizado el entrenador segoviano.

De todas formas, el estado del equipo no preocupa a Porfirio, que no tiene previsto contar con Simanic, quien “tiene una sinusitis y será difícil que llegue al partido, porque llega después de pasar una semana con alta fiebre”. Igualmente, el técnico reconoce que “los bases cada día están mejor. Stefan y Chris están cada día a mejor nivel. Howard cada día se encuentra mejor y hace los entrenamientos con regularidad. El resto de jugadores están bien” y ha puntualizado que “Mekowulu empieza a trotar y a tener contacto con el balón. El tema más largo es el de Radoncic, que ya hace trabajo de tren inferior”.

Y es que la victoria de la pasada jornada frente al Betis (89-82), un rival directo, deja a los de Porfi con buenas sensaciones y una sensación de que se puede enderezar esta gris temporada. “Era la cuarta prórroga en estos ocho partidos perdidos y era muy importante sacarla. Hemos dado ese paso hacia adelante que nos sirve para ver el futuro de una manera más positiva con mayor ilusión y ambición” y añadió que “ellos vienen de jugar Euroliga y tres partidos en total, y esto te puede hacer pensar que puedes tener más opciones contra el rival, pero no nos engañemos, es un equipo preparado para esto”.

Asimismo, el técnico conoce de sobras a un rival poderoso, el Baskonia, que suma 14 victorias, tan solo una menos que Real Madrid y Barça, líderes de la ACB. “En el puesto de base acaban de fichar a Heidegger que tiene una gran capacidad para anotar. También tienen a Thompson, Howard o Marinkovic, que les hace tener una línea exterior top. En la línea interior tienen a Raieste y tienen gente muy física con cuatros que son treses como Dani Díez, Hommes, Costello o Tadas, que tienen la capacidad de echar el balón al suelo”, ha señalado.

De todas formas, el entrenador sabe que lo más inmediato es centrarse en ellos mismos e intentar remontar la situación en una competición en la que nadie regala nada y en la que cada victoria tiene un valor clave. “Tenemos que saber que estamos en un momento que seguimos creciendo y es importante seguir así cada día. No valen descansos, hay partido en los que es más importante competir que otra cosa. Cada choque significa crecer más, y dar más, no pensar en perder, tenemos que ser mejores que el día del Betis”, ha incidido Fisac.

La cesión de Javi García

Otro de los temas abordados durante la rueda de prensa fue el último en salir del club fue el base Javi García, que se marchó cedido al Alega Cantabria de LEB Oro, tras no contar con minutos en la plantilla. “Fue una decisión que tomamos los dos. Empecé con esa apuesta y yo no me puedo quedar parado en momentos como este en los que estamos con el agua al cuello. Javi ha estado entre dos aguas y ha perdido ese punto de talento y humildad, además del sacrificio que tenía. Está un poco perdido y esta pérdida ha sido responsabilidad de los entrenadores y de cómo lo hemos movido. A ver si somos capaces de que él hable y no lo tengamos que hacer nosotros. En LEB tiene que ser tajante y dominar, es una Liga atractiva con equipos que juegan a alto nivel”, ha constatado el técnico.

Finalmente, el míster segoviano ha puntualizado lo feliz que se siente tras la buena adaptación de su nuevo pupilo, el ala-pívot Iván Cruz, que ante el Betis logró 14 puntos y 8 rebotes. “Esta semana más vale que siga sumando porque no está Borisa. Es un chaval ambicioso y con un grado de humildad importante. Es lo que buscábamos, está en esas expectativas. Siempre había luchado en la LEB por llegar a la ACB. Nos va a ayudar mucho y ojalá siga en esa línea de humildad. Estos jugadores que vienen creciendo en todas las categorías son algo mejores en la cabeza. No se va a rendir y eso es lo que necesitábamos”, ha acabado.