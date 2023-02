El Casademont cae de pie ante un fuerte Girona

No pudo ser. El Casademont de Carlos Cantero lo intentó con toda su alma, pero no logró ganar a un Spar Girona (72-69) que se llevó un choque en el que no hubo un dominador claro, pero en el que fueron mejores en los últimos compases y que les hacen acumular hasta 11 triunfos consecutivos en Liga. El encuentro arrancó con ambos equipos disputando cada balón. Vega daba movilidad al equipo, Mariona regalaba asistencias y Fiebich aportaba efectividad. El cuarto se puso 3-10 para el Casademont tras un gran punto en el que Lara asistió a Geldof. Canut, técnico del Girona, se vio obligado a pedir un tiempo muerto en el que las suyas despertaron. Tolo comenzó a coger las riendas del equipo y Murphy demostró el gran peligro que tenía en ataque dejando el choque en 21-18.

En el segundo cuarto el Casademont firmó una gran actuación. Fiebich rompió el hielo anotando un triple y Mariona comenzó a asociarse con Gatling, que bajo el aro fue una constante amenaza y que dejó el parcial en 21-27. El Casademont estaba inspirado en ataque y no cometía errores defensivos. Igualmente, Sykes (21 puntos) creó problemas en forma de triples y Gardner firmó un canastón que complicó las cosas. Las de Cantero resistieron los últimos minutos y se marcharon al descanso 32-34. Poco significó el parón para dos equipos que salieron a la pista con la idea de marcar diferencias. Gardner y Tolo comenzaron sumando para un Girona que encontraba errores defensivos en el Casademont. Tate comenzó a conectarse y remontó el choque con hasta un 2+1 y un tiro de dos. El cuarto se convirtió en un toma y daca. Cantero organizó una buena defensa zonal que creó problemas al Girona, que no supo cómo atacar y que quitando a Sykes, no pudo anotar en exceso para acabar 56-57. El cuarto definitivo arrancó de manera complicada. El Casademont daba la impresión de estar fundido físicamente y el Girona sabía que era el momento de atacar. Syke, Gardner y Flores entraron como quisieron y cambiaron el guión a un 65-59 a falta de 6 minutos. Faltaban ideas en ataque y mejorar en defensa para aguantar este duro parcial. Mariona con un 2+1 y Fiebich con un triple intentaron dar la sorpresa, pero el partido ya estaba decidido a favor de un Girona que jugó mejor en los compases finales con una gran regularidad tanto ofensiva como defensiva, que le permitió conservar su undécima victoria consecutiva en esta Liga. El Casademont, por su parte, cayó de pie en su choque ante el líder en el que lo dio todo, pero no pudo ser. Ficha del partido SPAR GIRONA 72 - CASADEMONT 69 Spar Girona: Pérez (7), Murphy (5), Tolo (4), Sykes (21), Gardner (15) --cinco inicial--. También jugaron Flores (10), Parra (5), Etxarri (0) y Labuckiene (5). Casademont: Ortiz (11), González (4), Gimeno (10), Fiebich (12), Geldof (4) --cinco inicial--. También jugaron Tate (11), Grande (2), Oma (2), Alonso de Armiño (0), Gatling (13). Parciales: 21-18, 11-16, 24-23, 16-12. Árbitros: Cañigueral, González e Ibañez. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 20 de Liga Femenina Endesa disputado en el Pabellón Municipal Girona Fontajau.