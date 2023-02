Howard Sant-Roos: El son cubano del Casademont Zaragoza

Era el jugador más destacado en la planificación veraniega, la guinda de un pastel que, aunque resultó algo indigesto, se ha mantenido como tal en la más que mejorable temporada del Casademont Zaragoza. Howard Sant-Roos, jugador de Euroliga las últimas temporadas, es el mejor del equipo aragonés y actuaciones como la de Fuenlabrada solo hacen subrayar su potencial. Anotó 24 puntos, con cinco triples incluidos, a los que sumó cinco rebotes y otras tantas asistencias para 34 créditos de valoración. Unos números que le pueden valer para ser MVP de la jornada aunque para eso habrá que esperar a que se dispute el Manresa-Tenerife dentro de más de un mes.

Así que este Casademont Zaragoza que, además, va perdiendo efectivos por el camino, se agarra más que nunca a su alero y baila al son cubano que marca Howard Sant-Roos. Su temporada en la capital aragonesa ha sido algo irregular en cuanto a anotación, marcada por los cambios de rol que ha tenido que adoptar desde el primer día y también por su primera paternidad, en noviembre, que ha afectado a sus horas de descanso.

También por un desafortunado golpe en el codo durante el partido en Valencia que hizo que frente al Betis solo pudiera jugar seis minutos y no a su mejor nivel. Sin embargo, su recuperación ha devuelto al equipo la mejor versión posible de Sant-Roos. En los dos últimos partidos el cubano ha brillado con luz propia, superando en ambos casos la barrera de los 20 puntos y mejorando notablemente su aportación desde la línea de tres. Y sin dejar de dar asistencias a sus compañeros. Sant-Roos es el mejor en esa faceta en el Casademont Zaragoza con 4,2 por jornada. Un promedio que le convierte en el mejor alero de la competición en esa estadística.

Así que Sant-Roos juega y hace jugar, genera para él y para los demás, lo que distingue a los buenos jugadores de los mejores. El cubano es de los segundos. Acostumbrado a un segundo plano en sus anteriores equipos, su brillo actual es sin aspavientos, sin adornos. Le sale de manera natural, hace lo que tiene que hacer. No porque busque los focos, no porque quiera los titulares, sino porque es lo que toca.

Un nuevo orden

No es casualidad. Su mejor versión se está viendo cuando el Casademont Zaragoza ha encontrado, por fin, a su base titular. Stefan Jovic se ha hecho con los mandos del equipo y eso empieza a dar un orden y un criterio a todo lo demás. Con el uno claro, Sant-Roos puede cumplir su papel en el perímetro sin preocuparse de dirigir al equipo, aunque eso no le impide subir el balón en momentos puntuales del partido. No es una cuestión menor en una temporada en la que la planificación del verano saltó por los aires a las primeras de cambio y Martin Schiller utilizó a su alero de base porque no le gustaban ninguno de sus tres bases.

Eso ya queda lejos pero no le ha resultado nada fácil al Casademont la reconstrucción del puesto de uno. Tampoco la de un perímetro que se ha quedado algo escaso de efectivos. Eso hace que Sant-Roos juegue más de media hora siempre que puede. 33 y 34 minutos los dos últimos partidos, por ejemplo. Es el segundo que más juega en el equipo, 26 minutos por los 27 de Jessup, y el tercer máximo anotador con 9,8 puntos de media. Es el mejor asistente con 4,2 por jornada, aporta 3,2 rebotes y es el mejor valorado del equipo con 12,8 por partido.

Unos números que han mejorado con el salto cualitativo de los dos últimos partidos. En Fuenlabrada Howard Sant-Roos hizo su mejor partido en la Liga Endesa, marcando sus topes de puntos y valoración que había establecido... la semana anterior. Un equipo tan justo de todo como este Casademont Zaragoza necesita la mejor versión de sus mejores jugadores y esto es lo que ha ofrecido el cubano en las dos últimas jornadas. En Vitoria no sirvió para que el equipo sumara, pero en Fuenlabrada guió al Casademont a una victoria fundamental para su futuro. Sigue siendo incierto, aunque con el son cubano que marca Sant-Roos las cosas se ven un poco mejor.