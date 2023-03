El Casademont femenino dejó atrás de la mejor manera la reciente eliminación europea y mira ya con ambición a lo que resta de temporada. Las aragonesas superaron con comodidad (71-59) al IDK Esukotren en un encuentro en el que Leo Fiebich y Mariona Ortiz lideraron un triunfo que se fraguó con nos muy buenos minutos en el segundo cuarto.

Comenzó el partido con un triple frontal de Vega Gimeno. El conjunto vasco trató de encontrar pronto a Koulibaly, su mejor jugadora, pero la defensa de Serena Geldof no le permitía recibir con comodidad. En la otra canasta, Mariona Ortiz dirigía con maestría los ataques de las locales. Un robo suyo y una gran asistencia para Lara abría la primera brecha del partido y obligaba a Muguruza, la entrenadora de las vascas, a parar el partido con 12-5 en el marcador.

Se despistó entonces el Casademont y el IDK comenzó a encontrar canastas demasiado fáciles que permitieron a las visitantes engancharse al partido, momento que coincidió con el descanso de Mariona. Un buen triple de Imani Tate fue lo mejor en un confuso final de primer cuarto, que terminó con 19-17.

Dos muy buenas canastas de Fiebich y Gatling daban ventaja de nuevo a las de Cantero, pero seis puntos en un visto y no visto equilibraban de nuevo el choque (23-23). Pero, cuando el Casademont dudaba, entró Leo Fiebich en combustión y además lo hizo en los dos lados de la pista. Con varias recuperaciones, rebotes y puntos al contrataque disparó a su equipo en el luminoso y un triple de Helena Oma fue la guinda para un parcial de 11-0 que rompió el partido. Los últimos minutos antes del descanso estuvieron marcados por las imprecisiones. Una buena canasta de Geldof, gran primera parte la suya, cerró el segundo cuarto con la máxima para las aragonesas (38-25).

Bloqueo

Sin embargo, no sentó nada bien el paso por vestuarios al conjunto zaragozano, que se bloqueó en ataque y no consiguió anotar hasta prácticamente mediado el tercer cuarto. La innegociable defensa hizo que el IDK no se metiera de lleno en el partido, aunque Coulibaly comenzaba a despertar y a dar muchos problemas en el rebote. Un triple de Mariona Ortiz daba algo de aire al Casademont, pero las de Cantero cometieron demasiadas faltas innecesarias que, poco a poco y a base de tiros libres, hicieron que las vascas recortaran la diferencia hasta los seis puntos. (46-40).

Un triple de Fiebich volvía a tranquilizar los ánimos en el Príncipe Felipe y con una buena conexión entre Gatling y Lara González la ventaja volvía a situarse por encima de los tres puntos. Mariona Ortiz, con un triple espectacular sobre la bocina elevaba la diferencia hasta los 14 (58-44).

El Casademont había salido indemne de sus peores minutos y ahora solo debía mantener la renta en los últimos diez minutos para llevarse la victoria. Cambió la tónica del choque y el partido se convirtió en un correcalles en el que los dos equipos anotaban con suma facilidad. Aunque con cierto descontrol, el intercambio de canastas permitía a las de Cantero mantener su ventaja siempre en torno a los 10 puntos y nunca llegó a peligrar un triunfo que cerró Leo Fiebich con dos canastas en un buen partido en líneas generales de un Casademont que asegura prácticamente la cuarta plaza de la clasificación y que demostró que todavía tiene mucho que decir este año.