Vino para ser el quinto pívot, para endurecer los entrenamientos, y la irrupción de Aday Mara le relegó todavía más en la rotación. Pero Maodo Nguirane no pierde la sonrisa ni la ilusión por ayudar al equipo desde la faceta que sea, en el vestuario, en el banquillo y, si le toca, en la pista. Solo ha participado en siete jornadas este curso, todas ellas de manera testimonial. No obstante, frente al Barcelona disfrutó de su mayor presencia, 4.39 minutos, y del cariño de la grada.

«Aquí a la gente le gusta el baloncesto. Saben que no estoy jugando pero que desde fuera animo al grupo. Muchos jugadores que no juegan están tristes o no quieren participar, pero yo trabajo por ayudar al grupo, es mi equipo y voy a ir hasta el final. Cuando salgo todo el mundo canta y corea mi nombre, y yo no he hecho nada. Estoy muy orgulloso de esta afición», señaló el interior.

Nguirane sabe cuál es su rol en el equipo y tiene muy clara cuál debe ser su actitud y cuál es su compromiso con sus compañeros. «Soy una persona que si no juega se centra en ser humilde y en ayudar al compañero. Con mi nivel y después de cinco años jugando en otras países, he vuelto a la mejor Liga de Europa. Porfi me dijo que preguntó por mí a entrenadores que me conocían de mi estancia en Unicaja y que no iba a dejar que me fuera. Me pidió que demostrara que valía para esta Liga. Me da igual que sea un minuto o 20, voy a ir con la cabeza alta y a ayudar al equipo», explicó el senegalés.

Por eso, en una temporada de poca participación, ser parte de la victoria frente al Barcelona ha puesto «muy contento» a Nguirane. «Después de tanto tiempo entré a ayudar al equipo y estoy muy contento después de haberle ganado al Barcelona», explicó. Nguirane consiguió dos puntos que pudieron ser más. «Cuando metí ese 2+1 saqué la rabia que tenía dentro. Al tirar el tiro libre me asusté un poco (ríe), pero pensé en pasarlo bien y ya está», confesó.

Y es que el Casademont, en un año irregular, dramático por momentos, ha sido capaz de ganar a los dos equipos con más presupuesto de la Liga. «La verdad es que son los dos mejores equipos de Europa. Como dice Porfirio, da igual que sean ellos, hay que ir al 100% y luchar hasta el final». Ese tipo de victorias dan confianza al equipo, que ahora quiere más. «Lo que tenemos que mirar cada día es mejorar paso a paso en los entrenamientos. Como bien dice Porfirio, no por haberle ganado al Madrid y al Barcelona nos tenemos que relajar, tenemos que aspirar a más. Es muy complicado llegar a los playoffs pero aún podemos luchar. Eso sí, habrá que hacer más si queremos eso», señaló Nguirane.