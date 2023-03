El mejor Casademont Zaragoza de la temporada espera al Obradoiro (sábado, 20.45 horas) con el guapo subido tras la extraordinaria victorias lograda el pasado fin de semana ante el todopoderoso Barcelona. El crecimiento del equipo aragonés es tan evidente como la distancia (tres victorias) que le separan de un descenso, que, sin embargo, sigue al acecho. Esa advertencia preside el mensaje de Porfi Fisac, técnico del cuadro rojillo, que tiene claro que el fenomenal triunfo frente a los catalanes no cambia nada. “Seguimos en esa lucha por la permanencia y evitar el descenso. Cualquier error en ese sentido te puede hacer equivocar y caer en la profundidad. Ha sido una semana distinta por la complejidad de ganar este tipo de partidos, pero eso no te puede hacer pensar en que era más de lo que eres”.

El segoviano, que está pendiente de Simanic, al que se le practica este viernes una ecografía del pie, y de un golpe en la rodilla de Sant Roos, tampoco tiene claro si podrá contar con Mekowulu, que aún no tiene todo el grado de flexión de la muñeca. En todo caso, el técnico insiste en la necesidad de no despegar los pies del suelo. “Es muy importante pensar en el grado de humildad y de sacrificio que nos ha liberado un poco y que nos hace ver el futuro con algo más de optimismo, pero no podemos cometer el error de equivocarnos”, insiste.

Porque la visita del Obradoiro supone una gran oportunidad para dar un paso de gigante hacia la salvación definitiva. “Es un 50% de lograr el objetivo y el partido clave de cara al tipo de situación que podamos tener en el futuro. Sería imprescindible encadenar dos o tres victorias, que es lo que te hace cambiar de objetivo y liberarte del descenso. Por eso, los dos próximos partidos son clave y absolutamente vital pensar en este próximo para saber si podemos pasar más tranquilos la parte final o si vamos a sufrir mucho. Es un partido decisivo de cara al futuro”.

Por eso, Fisac admite su preocupación por el riesgo de cierta relajación en el equipo. “Hemos trabajado bien, pero con demasiada comodidad. Quiero más empuje y es muy importante saber lo que nos ha hecho tener las victorias que tenemos: una forma de trabajar, un concepto de defensa y la filosofía de que donde no llegue el talento lo hará el hambre”.

Además, el Obradoiro promete guerra. “Se trata de un equipo muy compacto que hace un baloncesto talentoso con dos ritmos muy claros. Tiene muchos tiradores y está muy bien hecho y muy bien dirigido por Moncho. Llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien y peleando por estar en la zona medio-alta de la Liga. Es de agradecer la estabilidad que un club otorga al proyecto para que pueda crecer a todos los niveles de la mano de un mismo entrenador durante años”.

Pero este Casademont es otro bien distinto al de hace escasos meses. El crecimiento y la progresión del equipo aragonés le permiten afrontar la cita con una mayor dosis de autoestima y confianza. “La llegada de Iván Cruz y de Jovic nos ha dado esa experiencia que necesitábamos. Teníamos buenos jugadores pero pocos tiraban del carro a la espera de que alguien tirara de ellos y estos dos jugadores nos han dado esas tablas. Estoy contento y satisfecho de la progresión, pero reconozco que me aún me queda mucho trabajo por hacer”.