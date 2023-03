Ganar al Barcelona estuvo bien, muy bien. Por muchas cosas. Sobre todo, por la dosis de moral adquirida por un Casademont Zaragoza al que, precisamente, no le sobra la autoestima ni la confianza en sí mismo. Pero el inesperado triunfo frente al todopoderoso equipo catalán permitió a los rojllos mantener distancias con el pozo cuando la jornada invitaba a pensar en que los de abajo se acercarían un poco. Pero tras el subidón, el conjunto aragonés vuelve a la tierra para afrontar una cita clave en su objetivo de salvar el pellejo cuanto antes.

La visita (20.45 horas) del Obradoiro llega en el mejor momento de un Casademont cuyo técnico, Porfi Fisac, admite que anda con las orejas tiesas vigilando que le triunfo ante el Barça no haya despegado un ápice los pies del suelo ni de sus jugadores ni de la grada. No hay sitio para excesos de confianza o delirios de grandeza. Las tres victorias de margen con el descenso obligan a mantener alta la guardia y a extremar precauciones para no volver al borde de un abismo que, aunque a cierta distancia, todavía es perceptible.

Así que la cita ante los gallegos adquiere una notable trascendencia de cara a un futuro que se presentará más o menos despejado en función del resultado del duelo. Una victoria supondría dejar pie y medio en la categoría. Una derrota, en cambio, obligaría a volver a mirar al retrovisor para medir la distancia con los perseguidores.

No ha sido una semana tranquila en la enfermería. El jueves se acumularon los contratiempos en un Casademont pendiente aún de la muñeca de Mekowulu y que en las últimas horas se ha topado con los percances de Simanic y de un Sant-Roos en estado de gracia cuya mejor versión ha llegado a tiempo para ejercer ese rol de líder que se le demandaba desde que llegó. El resto estará en condiciones, también Langarita, designado en el quinteto ideal de la pasada edición de la Adidas Next Generation Tournament, en la que brilló un Casademont junior que se proclamó subcampeón.

En el Obradoiro, los hermanos Scrubb y Robertson emergen como amenaza exterior de un equipo reforzado en la pintura con Magnay. «Más que en el ritmo, yo creo que la clave volverá a estar en el control del rebote. Zaragoza es de los mejores en las capturas ofensivas, no solo por la potencia de sus 5, sino también con exteriores que cargan mucho el rebote», comentó el técnico gallego Moncho Fernández, que mantiene la duda del ala-pívot Álex Suárez, que sufrió un esguince de tobillo durante un entrenamiento de la semana, pero recupera a Walker tras superar las molestias en su pie. El pívot Magnay, el último en llegar, podría debutar.

A correr

En este sentido, Fernández tiene claro que el Casademont es «un equipo muy reconocible. Tiene una filosofía que lleva muchos años aplicando con mucho éxito. Intentarán correr y, si no pueden anotar en la primera oleada, jugarán acciones de transición buscando explotar las ventajas que tienen. En media pista también son un equipo con mucha riqueza, no solo pick&roll, también salidas bloqueadas, balón interior, mucho juego sin balón».

La advertencia de Fernández sobre la progresión experimentada por un Casademont sometido a un examen que establecerá hacia dónde dirige sus pasos hasta el final de una temporada en la que ha dejado atrás los sudores fríos y la congoja, al menos de momento.

Para ello, el Príncipe Felipe, donde ya han caído Real Madrid y Barcelona, ejerce de fortaleza para un equipo que, eso sí, solo ha ganado a rivales de arriba o de abajo. El Obradoiro, a una sola victoria de las posiciones de playoff, pretende explotar ese factor y aprovechar el sosiego adquirido por un equipo aragonés al que derrotó en el estreno liguero (76-73) pero con una fisonomía muy diferente a la de entonces y que afronta el desafío tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos. Además, el pabellón no se le da especialmente bien a los gallegos, que solo han ganado una vez en sus once visitas a Zaragoza.