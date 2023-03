La situación del Casademont Zaragoza ha cambiado notablemente en apenas unas semanas. Las cuatro victorias en las seis jornadas disputadas de la segunda vuelta –las mismas que logró en los 17 partidos de la primera– han alejado el descenso a tres victorias más el averaje con el Betis y con el Manresa, al que el equipo superó en la primera vuelta por 7 puntos y tiene pendiente recibir en la segunda. Ahora es decimotercero a un solo triunfo del decimosegundo, dos del undécimo y tres de noveno y décimo. Es decir, que tiene Europa a la vista.

La extensión de las competiciones continentales ha ampliado el número de participantes por país por encima de la decena. Esta temporada 2022-23 han disputado torneos europeos los doce primeros clasificados de la pasada campaña. FC Barcelona (primero), Real Madrid (segundo), Baskonia (sexto) y Valencia (tercero) como invitado están compitiendo en la Euroliga, el máximo torneo continental. El Joventut (cuarto) y el Gran Canaria (octavo) siguen inmersos en la Eurocup, que ahora también funciona con licencias, bien temporales de un año, bien por tres temporadas. El Tenerife (quinto) como vigente campeón, el Bilbao Basket (noveno), el UCAM Murcia (décimo), el Breogán (undécimo) y el Unicaja (decimosegundo), comenzaron disputando la Champions League. El Breogán no superó la clasificación previa y, por tanto, no entró en la fase de grupos. Sí lo hizo el Unicaja, que apostó por esta competición con un acuerdo multianual con la organización.

El reparto

Y podía haber habido más, porque tanto el Obradoiro como el Casademont solicitaron también plaza en la Champions –esta competición ya no limita a cuatro los participantes por país– y ningún club apostó por la FIBA Europe Cup. El Casademont sí pero no cumplía los requisitos. La FIBA admite a un máximo de dos equipos por federación nacional, que pueden ser tres en caso de que uno de ellos sea el vigente campeón del torneo. La otra condición del máximo organismo europeo es que el participante no haya quedado ente los tres últimos clasificados de su competición doméstica. El Casademont fue decimosexto, antepenúltimo, y no pudo participar por este motivo.

Es decir, que en el mejor de los casos y si se repite la situación de la actual temporada puede haber hasta catorce plazas europeas. No obstante, para asegurarse su derecho deportivo a participar en Europa la próxima temporada el Casademont Zaragoza debería terminar la temporada entre los once mejores de la Liga Endesa, algo que ahora tiene al alcance de la mano. Disputar competiciones europeas es un objetivo principal para el club aragonés y esta temporada lo intentó por todas las vías posibles. Es la primera vez en cuatro cursos que no está en Europa con el equipo masculino. En las campañas 2019-20 y 2020-21 disputó la Champions, llegando hasta las finales, y en la 2021-22 la FIBA Europe Cup.