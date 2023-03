Porfirio Fisac continuará dos temporadas más en el Casademont Zaragoza con una única condición, que el club aragonés conserve su plaza en la Liga Endesa. Ese es el acuerdo con el que el técnico segoviano regresó a la capital aragonesa el pasado mes de octubre para sustituir a Martin Schiller, que solo duró cuatro jornadas, tal y como ha explicado el propio Fisac en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo frente al Valencia. "Si estamos en la ACB, seguiré dos años más. El presidente y yo hablamos claro y si el equipo no lograba el objetivo de permanecer en la categoría no quería estar más años. Pero si lo logramos, me quedaré dos años", ha anunciado el entrenador.

El Casademont Zaragoza, tras cerrar la peor primera vuelta de su historia con solo cuatro victorias, ha alzado el vuelo en la segunda y, con otros tantos triunfos en seis jornadas, se mantiene a tres victorias más el average con el descenso y ya puede pensar en volver a puestos que le den la clasificación europea. Es la segunda etapa de Fisac en Zaragoza. En la anterior, de 2018 a 2020, el equipo aragonés consiguió disputar las segundas semifinales de la Liga Endesa de su historia, repitiendo el tercer puesto logrado en la etapa de José Luis Abós, en la campaña 2018-19. En la segunda, el Casademont Zaragoza era tercero en la fase regular y estaba batiendo todos sus registros cuando la pandemia obligó a parar todas las competiciones. El club le ofreció la continuidad y estaba convencido de haber llegado a un acuerdo pero en el último momento Fisac prefirió aceptar la oferta del Gran Canaria. En el club insular ha estado los dos últimos cursos hasta su salida el pasado verano. El presidente del Casademont, Reynaldo Benito, quiso traerle de vuelta entonces, pero el director deportivo Toni Muedra no estaba de acuerdo y apostó por el austríaco Martin Schiller. Fisac se quedó sin banquillo y tras la destitución de Schiller y la inmediata dimisión de Muedra Reynaldo Benito apostó de nuevo por él para volver a encauzar el proyecto.