Feliz, radiante, pero con los pies en el suelo. Carlos Cantero dio la enhorabuena a todo el mundo, jugadoras, árbitros, afición, y destacó el espíritu de superación de su equipo. «Ha sido un partido durísimo, de principio a fin muy igualado, con una primera parte en la que las defensas se han impuesto entre dos equipos que defienden muy bien. En ataque un poco irregulares pero más por el mérito de las defensas . Del arbitraje, que siempre lo criticamos, hoy tengo que decir que han estado bien. Hay que reconocerles ese trabajo porque es súper complicado. Enhorabuena para ellos y también para el público que ha estado tremendo, desde la salida de las jugadoras con la piel de gallina, ha habido momentos en los que me he quedado sordo», enumeró el técnico.

Y la expulsión de Vega que ha espoleado al equipo. «No es lo mismo ganar con ella que sin ella pero como ha pasado otras veces cuando me han expulsado a mi, el equipo se crece, demuestra que es un equipo, que todas pueden dar un paso adelante», indicó. Algo que ya es marca de la casa. «Es algo que llevamos trabajando desde el día uno de temporada. Las jugadoras que han pasado y ya no están han sido parte de este proyecto, de este grupo, de esta lucha de superarnos día a día. Lo hemos hecho desde pretemporada y tendremos que seguir haciéndolo», señaló. Para ello la grada es fundamental. «Tremendo, es que no se puede pedir más, el ambiente ha sido espectacular».

Cantero ya piensa en lo que queda por delante esta temporada y no tanto en lo que espera la siguiente, con la plaza ganada en la Euroliga. «Es un salto muy grande. Estamos consiguiendo cosas muy importantes en dos años. El salto a la Eurocup ya era grande y a la Euroliga lo es más. Aparte del derecho a estar son muchas cosas, el dinero, la confección de la plantilla, que no estamos teniendo en cuenta en la planificación y habrá que ver. Necesitamos un apoyo porque es un salto muy grande. Lucharemos por ello pero hay que tener la cabeza fría y los pies en el suelo, saber quiénes somos y que este es un proyecto que tiene que durar», dijo.

Además, todavía hay que terminar esta temporada. «Quedan todavía tres jornadas, dosificaremos porque hay que llegar lo mejor posible al playoff. No nos jugamos mucho en la Liga y hay que llegar lo mejor posible. Estamos cansadas, con dolores de tantos partidos, el partido no está diseñado para jugar semanas de partido doble».