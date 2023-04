El Príncipe Felipe vivió una tarde histórica por múltiples motivos. 10.800 personas vivieron y vibraron con el primer título de la historia del Casademont Zaragoza femenino, lo que supone el récord histórico de asistencia en la Copa de la Reina. De esta manera se batió el del día anterior, de 8.876, que ya había sido el más alto desde que en 1943 se celebra este campeonato. También asistieron multitud de autoridades, el presidente del CSD, José Manuel Franco, el presidente de Aragón, Javier Lambán, el consejero Felipe Faci, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, y el de la FAB, Chemi Sierra.

Como suele suceder en estos torneos, han sido cuatro días absolutamente festivos en el que no solo no ha habido ningún incidente sino en el que todas las aficiones han disfrutado juntas y se han coreado unas a otras. El rojo, como no podía ser de otra manera, fue el color predominante en la tarde de ayer, pero el azul del Perfumerías Avenida también tiñó buena parte de la grada, justo detrás del banquillo salmantino precisamente. El verde del Araski, con la presencia de 300 seguidores, también fue protagonista en uno de los fondos y todo el pabellón coreó el nombre del equipo.

Desde el principio se preveía una Copa histórica porque en pocas semanas tras ponerse a la venta se vendieron más de 8.000 abonos y en la tarde del sábado se agotaron las pocas entradas que quedaban para la gran final. Así, se han cumplido todos los pronósticos y Zaragoza entra en la historia del torneo también por el récord de asistencia.

Es, asimismo, la mayor asistencia a un partido del Casademont Zaragoza femenino, que había logrado congregar a casi 8.000 seguidores en el partido contra el Girona del pasado mes de noviembre, en el día del baloncesto femenino aragonés. Este equipo ha logrado enganchar a la afición con su juego y su manera de ser y la media de asistencia al pabellón cada vez que juegan está muy por encima de los 3.000 espectadores.