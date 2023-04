Si hay una expresión que las jugadoras han repetido tras conseguir la Copa de la Reina contra el Perfumerías Avenida, esa fue «estar sin palabras». Lara González, Vega Gimeno, Mariona Ortiz o Helena Oma han coincidido en esta misma idea al manifestar su sentir por la gesta histórica de las de Carlos Cantero.

La propia Helena Oma, MVP de la final de la Copa de la Reina, ha mostrado en rueda de prensa su alegría por haber sido campeona y, además, mejor jugadora del partido ante el Perfumerías Avenida. «No tengo adjetivos para describir todo lo que hemos vivido, no solo en este partido sino en toda la Copa», ha sido lo primero que ha dicho la catalana tras un partido sobresaliente en el que ha terminado con 14 puntos anotados, solamente por debajo de los 18 de su compañera Markeisha Gatling.

La pívot se ha mostrado «muy emocionada y feliz por este momento único» que atraviesan las de Carlos Cantero, coincidiendo con Oma. Lara González, cuya lesión no le ha permitido jugar tanto como hubiese deseado, ha manifestado estar «más que orgullosa por el pedazo de equipo que somos y lo estamos demostrando cada día». «No he estado cómo me gustaría, pero al menos he estado», ha añadido.

Vega Gimeno, expulsada en el tercer parcial, ha afirmado no sentir nada por la dimensión del momento y, enorgullecida, ha asegurado estar impresionada por «cómo nos hemos repuesto una vez más y hemos ganado la Copa en Zaragoza», alabando la labor defensiva de su compañera Gracia Alonso de Armiño. «Nos lo merecemos. Somos campeonas de la Copa», ha finalizado Gimeno.

Mariona Ortiz se ha acordado de su compañera Vega, exponiendo que «lo hemos hecho por ella. Nosotras sabíamos que ella tenía que estar jugando este partido, no ha podido y teníamos que ganarlo por ella», dijo. Carmen Grande, que ha salido desde el banquillo, ha añadido que «hay que aportar como se pueda y mis compañeras me necesitaban con toda la energía, he hecho lo que he podido y somos campeonas, así que no puedo pedir nada más», ha explicado.