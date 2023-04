El día después de ganar un título es a veces casi mejor que el momento del triunfo porque es entonces cuando se ven y se disfrutan las consecuencias, cuando se toma conciencia de la dimensión de lo conseguido, cuando el deporte profesional sale a la calle y se funde con la ciudad. Fue lo que le ha pasado este lunes al Casademont Zaragoza, que ha ofrecido el título de la Copa de la Reina primero a todo Aragón en su visita al presidente de la comunidad, después a la Virgen del Pilar, y por último a la ciudad de Zaragoza desde el balcón del ayuntamiento.

Hacía 19 años que no ocurría algo así, que Zaragoza no se echaba a la calle para celebrar un título, desde la Supercopa del Real Zaragoza en agosto de 2004. Había ganas de celebración, como pudo comprobarse ya en la rúa del equipo en el bus descapotable y en la plaza de España la noche del domingo. Centenares de personas esperaban desde antes de las cinco de la tarde la llegada de las jugadoras a la Basílica del Pilar para realizar la ofrenda a la Virgen. Aplausos, enhorabuenas, fotos, besos, la gente quería acercarse a las nuevas heroínas de Zaragoza. Ha sido el primer baño de multitudes porque la recepción en el Pignatelli ha sido más solemne y privada, con Javier Lambán y el consejero de Cultura, Felipe Faci. El presidente ha recibido su camiseta conmemorativa.

En la Basílica ya ha sido otra otra cosa. La afición ha querido acompañar también al equipo en la ofrenda a la Virgen, ha aplaudido las palabras de Vega Gimeno tras depositar el trofeo a los pies de la talla y ha grabado con sus móviles tan emotivo momento. A la salida, más aplausos, ya con el pasillo preparado para que plantilla y trofeo se dirigieran al ayuntamiento. Allí les esperaba la corporación municipal, con representación de todos los colores políticos. El alcalde, Jorge Azcón, ha ejercido de anfitrión dando la bienvenida a todos y cada uno de los miembros de la comitiva. E invitando a subir arriba a los dos aficionados más veteranos del club.

Pero antes de entrar en la casa consistorial las jugadoras ya han tenido que ofrecer el trofeo, cantar y bailar junto a los cerca de dos mil seguidores que les esperaban, la mayoría ataviados de rojo, con la bufanda del equipo o con globos. Una vez dentro, el Casademont ha pasado al Salón de Recepciones, donde el alcalde les ha dado la enhorabuena y ha destacado la alegría que supone para la ciudad un éxito así, al tiempo que les ha animado a seguir peleando por más títulos. También ha hablado Vega Gimeno como capitana y Reynaldo Benito ha hecho entrega de la correspondiente camiseta del alcalde antes de las fotos de familia.

Y de ahí, al momento más esperado. Serían las seis y cuarto de la tarde cuando la plantilla ha salido al balcón para algarabía de los dos mil seguidores que esperaban a los pies del balcón. Tras la introducción protocolaria, Vega Gimeno ha hecho de maestra de ceremonias para que fueran hablando todas las jugadoras y el entrenador, Carlos Cantero. Todas ellas han sido aclamadas, cada una con su cántico. Por supuesto la capitana, que ha vuelto a escuchar corear su nombre, igual que Carlos Cantero, artífice en buena parte del éxito. «No es Grande, es enorme», «Imani, Imani Tate» con la melodía del Ilarié de Xuxa, «Que cante Davinia»... había para todas.

Y todas han ido desfilando por el micrófono, dejando unas palabras para alegría del público, también Tate, Fiebich y Gatling aunque lo hayan hecho en inglés. No podía faltar el recuerdo a Pilar Valero, coreada desde el balcón y desde la plaza. Y cánticos más generales, «renuévalas a todas», dirigido al club, o los clásicos «campeonas de Copa», «que bote Zaragoza», «sí, se puede» y, como telón, el We are the champions de Queen, imprescindible en cualquier celebración.

Algo más de media hora han estado las jugadoras en el balcón celebrando con los suyos, fundiéndose con la ciudad a la que han hecho feliz, a la que han devuelto la alegría con un título colectivo diecinueve años después. Han dejado el balcón para pasar de nuevo dentro y departir tranquilamente con toda la corporación en el pequeño ágape posterior. Pero volverán a ese balcón. De momento, el próximo mes de octubre para inaugurar los Pilares. Allí volverán a tener Zaragoza a sus pies.