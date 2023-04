El irregular Casademont Zaragoza tendrá que mostrar este sábado (20.45 horas) ante Gran Canaria en el Príncipe Felipe su mejor cara para derrotar a los isleños, alejar todavía más los puestos de descenso y poder pensar en Europa. En ello confía Lucas Langarita. "Si hacemos las cosas bien se ha visto que podemos ganar a cualquiera", aseguró el canterano antes del entrenamiento de este miércoles.

No lo tendrán fácil ante los canarios, a los que Langarita define como "un gran equipo". Para tener opciones de triunfo, el Casademont deberá mejorar mucho la imagen que dejaron en la última jornada ante el Bilbao. "No entramos bien al partido, salimos dormidos y al final Bilbao supo ser más constante", analizó el deportista.

A nivel personal, el joven reconoció estar "muy contento" por poder estar en la dinámica del primer equipo. "Estoy feliz de poder jugar a veces. Sigo trabajando día a día porque al final lo que quiero es ayudar al equipo. Para esta temporada no tengo las expectativas muy altas. Para la que viene me gustaría ser un jugador ya establecido en la plantilla", confesó Langarita, que apuntó que Porfirio Fisac le pide "energía en defensa, que no me complique y haga las cosas sencillas y lo que sé hacer". Además, el deportista pidió a la afición que acudan el sábado al Príncipe Felipe porque "es muy importante y con ella podemos ganar a cualquiera".

Por último, Lucas Langarita valoró el triunfo del equipo femenino en la Copa de la Reina. "Nos vinimos todos arriba. El partido fue una locura. No empezaron de la mejor manera pero supieron remontar", afirmó el del Casademont, que confesó entre risas que, tras la imagen de algunos jugadores en la grada como verdaderos hinchas, hay un nuevo apodo en el vestuario: "Ahora a Nguirane le llamamos Maodo el del Bombo".