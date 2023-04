Que el futuro de Aday Mara está en Estados Unidos alberga pocas dudas desde hace tiempo. La única, cuándo se producirá ese salto. Aunque todos los pronósticos le situaban en la primera ronda del Draft de 2024, el primero en el que será elegible, el pívot zaragozano puede anticipar sus pasos y marcharse la próxima temporada a disputar la NCAA, la Liga Universitaria estadounidense, en las filas de UCLA, en California. Así lo asegura el diario deportivo Relevo. Mara está valorando seriamente esa posibilidad.

El gigante zaragozano, que cumplió los 18 años el pasado viernes, debutó la temporada pasada con el primer equipo del Casademont en la FIBA Europe Cup, mientras que este curso lo ha hecho en la Liga Endesa, ganándose un hueco en la rotación de Porfirio Fisac. Mara, no obstante, comenzó la temporada con ficha júnior igual que Lucas Langarita, para que ambos pudieran disputar el Campeonato de España júnior, tal y como explicó en su momento el entonces director deportivo, Toni Muedra.

Su salida no dejaría nada de dinero para las arcas del club aragonés en el caso de que no existiera un contrato profesional de por medio y ya no existen los derechos de formación, aunque el Casademont defenderá su posición, tanto deportiva como jurídica, hasta el último término. La NCAA también se ha flexibilizado en los últimos años para permitir el cobro por patrocinio a sus jugadores. Antes debían ser totalmente amateurs. Ahora pueden cobrar una especie de derechos de imagen, por lo que Aday podría percibir en la NCAA unos emolumentos superiores a los que recibe en Zaragoza además de estar mucho más cerca de la NBA y comenzar allí sus estudios universitarios.

De elegir finalmente este camino, Mara seguiría los pasos de Santi Aldama, que antes de llegar a los Grizzlies de la NBA completó su formación en la Universidad de Loyola junto al técnico Ivo Simonic. Curiosamente el balcánico sería ahora también el mentor de Aday Mara en UCLA, si este es el destino final del zaragozano.

Sus actuaciones tienen cada vez más impacto en la Liga y en el Casademont. Ha participado en 20 jornadas en las que promedia 5,7 puntos, 3,4 rebotes, un tapón y 7,5 de valoración en 11.49 minutos de juego. Casi cada jornada va estableciendo nuevos topes. Hace un mes, frente al Obradoiro, se convirtió en el cuarto jugador menor de 18 años en sumar 20 créditos o más de valoración con 15 puntos, 5 rebotes y 22 de valoración. Los otros tres habían sido Rubio, Doncic y Garuba. El pasado fin de semana ante el Gran Canaria sumó 4 tapones, su mejor cifra. Formado desde infantiles en la cantera del Casademont Zaragoza, Mara ha ido dando todos los pasos tanto en el club aragonés como en las categorías inferiores de la selección española. Además, ha participado tanto en el campus europeo como en el estadounidense del Basketball Without Borders que organizan la NBA y la FIBA.