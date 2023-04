La probable marcha de Aday Mara a la NCAA la próxima temporada previo pago de su cláusula de rescisión presidió la rueda de prensa de Porfirio Fisac, técnico del Casademont Zaragoza, previa al partido que medirá este domingo al equipo aragonés con el UCAM en Murcia. Y el segoviano fue claro al respecto. “No tengo noticia desde el club pero cuando el río suena agua lleva. Es un jugador imprescindible en el proyecto y tiene contrato, así que es tan fácil como que si se quiere marchar tendrá que pagar. No podemos retener a nadie, aunque no nos vamos a rendir para que esté con nosotros. Pero igual Aday me necesita más a mí que nosotros a él”, advirtió en referencia a su objetivo de que el canterano “siga trabajando y mejorando”.

"Todos nos estamos jugando nuestro futuro, incluido yo, porque pocos tienen contrato, así que es algo más que un partido de baloncesto” El pívot estará en Murcia, donde el Casademont tiene intención de dar otro paso más hacia la tranquilidad definitiva y seguir mirando hacia arriba. “Prudencia y paciencia. La Liga es compleja y hay momentos en los que parece que vas a lograr algo y pierdes cinco partidos seguidos. O parece que tienes todo perdido y ganas cinco encuentros consecutivos. Nuestro grado de compromiso debe estar al cien por cien”, exige el técnico, que subraya la necesidad de mejorar la efectividad. “Hemos estado muy fallones últimamente en el tiro y si queremos tener alguna opción de ganar en Murcia eso pasa por estar muy acertados y jugar a un muy buen nivel”. Fisac, que destacó la progresión de Wright, calificó el encuentro como “muy complejo” ante un equipo “compacto” con dos nuevas incorporaciones y que acaba de quedarse fuera de la competición europea. “En la primera vuelta nos ganaron fácil y demostraron lo sólidos que son, pero yo solo tengo un objetivo en las jornadas que quedan y es que la gente se sienta orgullosa de su equipo, que ha cambiado la mentalidad. Todos nos estamos jugando nuestro futuro, incluido yo, porque pocos tienen contrato, así que es algo más que un partido de baloncesto”.