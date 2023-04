Carlos Cantero espera un partido complicado este jueves en Guernica y por eso mantiene los pies en el suelo pese a tener el factor cancha. «No tengo muy claro que el factor campo sea la ida o la vuelta. A veces cuando juegas tú primero en casa y lo sacas tienes ganado mucho para la vuelta. Hemos ganado experiencia en la Eurocup a partidos de 80 minutos. Los partidos de Polonia y Turquía son para partidos como este», aseguró el técnico.

«Espero un partido complicado. En Gernika es un partido a pocos puntos, mi experiencia es esa, es un campo complicado de meter. Vienen de una derrota contra Ensino con malas sensaciones. Se jugaban ese quinto puesto. Nosotros venimos con la dinámica contraria, llevamos varias victorias seguidas. Esa confianza igual está de tu lado por venir en una dinámica positiva. No hay que tirar todas las cartas a esa mano, nos espera un partido complicado», insistió el preparador del Casademont.

«Ese cuarto puesto te da pie a asumir que tienes ventaja de campo y eres favorita para pasar, no lo negamos. Nuestra filosofía es la defensa, tenemos que influir para que al Gernika no le salgan las cosas en ataque. Si estamos bien, hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera», añadió el entrenador, que también repasó el parte médico. «Davinia está con un proceso vírico pero la usaremos para entrenar. Estamos a la espera de la resonancia de Lara, ayer tuvo un golpe y hoy estaremos conservadores con ella. Llevamos dos buenos entrenamientos, con buena concentración y hoy tiraremos por tema conservador».

Cantero está contento con cómo llegan sus jugadoras a la eliminatoria, con un buen ritmo competitivo. «Ya lo intentamos de cara a estos últimos partidos pero sabíamos que no eran los mejores rivales para el ritmo competitivo. Hemos sacado ese ritmo pero no todo lo que yo quisiera. Tras Leganés les dije que teníamos que cambiar el chip. Los dos entrenamientos que llevamos son de buen ritmo y sensaciones. He visto ese cambio», finalizó.