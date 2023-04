El Casademont Zaragoza tendrá que remontar el domingo en el Príncipe Felipe los seis puntos de desventaja por los que cayó este jueves en Maloste si quiere pasar la frontera de los cuartos de final en la Liga Femenina Endesa (75-69). El conjunto aragonés se vio superado por un buen Gernika que, a una buena defensa, sumó también su acierto exterior para llegar al tramo decisivo del partido en disposición de llevarse el primer asalto. El equipo de Anna Montañana supo jugar muy bien sus cartas, esperando su momento para tumbar a un Casademont que no pudo hacerse fuerte en lo que es fuerte, la defensa.

El equipo de Cantero peleó pero no pudo imponer su defensa y eso le impidió controlar el partido. Además se vio en apuros para encontrar puntos con regularidad y tuvo que terminar anteponiendo la supervivencia a la búsqueda de la victoria. Está vivo, pero este domingo tendrá que ofrecer su mejor versión si quiere tumbar a un Gernika muy serio que le ganó pese a la lesión de Williams, su pívot titular. También Vega Gimeno terminó con problemas.

Al principio se cumplió la previsión de Carlos Cantero de que iba a ser un partido de pocos puntos. Las defensas impusieron su ley, especialmente la del Gernika, que dificultó el ataque aragonés. El Casademont tuvo problemas para anotar desde el principio, aunque fue encontrando primero a Fiebich, luego a Mariona, para ir sacando puntos y terminar el primer cuarto por delante en el marcador (16-19).

El acierto exterior que había mostrado el conjunto local en el primer parcial se mantuvo en el segundo y eso permitió al Gernika tomar la iniciativa en el marcador pese a la lesión de tobillo de Williams. No obstante, la renta llegó a ser solo de un máximo de cuatro puntos (32-28), nada grave teniendo en cuenta todo lo que quedaba por delante y que el equipo aragonés no terminaba de encontrarse cómodo en la pista. Las dificultades para anotar se hicieron más patentes para el Casademont ante la buena defensa del Gernika y el conjunto aragonés solo pudo hacer once puntos en el segundo parcial (32-30 al descanso).

El equipo zaragozano volvió del paso por los vestuarios dispuesto a tomar las riendas del partido, pero el Gernika ya no quería soltarlas, así que el duelo entró en una serie de parciales alternativos que hacían que el marcador se igualara y oscilara un máximo de cuatro puntos a cada uno de los lados. Así terminó el tercer parcial (52-48) y el Casademont volvió a recuperar la distancia nada más empezar el tercero (55-55), pero el equipo de Anna Montañana pegó el estirón en los últimos cinco minutos y llegó a tener una renta de ocho puntos (66-58) que obligaba al Casademont a intentar sobrevivir pensando en la vuelta.

Con mucho sufrimiento, encajando muchos más puntos de lo que es habitual, con los pocos puntos de Grande y Gatling, con tres triples, el Casademont hizo lo que pudo por engancharse a la eliminatoria. No pudo hacer más ante la solidez del Gernika y los 20 puntos de la veterana Ygueravide. Al equipo aragonés le tocará remontar si no quiere decir adiós.