El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha comparecido este martes ante los medios en la previa del choque que les enfrenta el miércoles al BAXI Manresa (21.30), manifestando que el duelo en el Príncipe Felipe supone otra oportunidad de amarrar la permanencia. «Lo más importante es la mentalidad con la que afrontemos el partido y tenemos que saber lo que nos estamos jugando. Ganar es salvarnos, es lo único en lo que tenemos que pensar», ha indicado Fisac.

El preparador se ha mostrado autocrítico con la gestión realizada en algunos partidos de esta temporada respecto a los minutos finales, especialmente en aquellos encuentros en los que el equipo llegó a los últimos compases con una diferencia mínima respecto a sus rivales. «Me estoy manejando francamente mal. De los nueve o diez partidos en los que hemos luchado hasta el final, hemos ganado tres y hemos perdido seis», ha lamentado Fisac, explicando que «no he estado acertado en esas decisiones que he tomado al final. Es baloncesto profesional. Cuando nos equivocamos, el primero que se equivoca soy yo», ha asegurado el técnico.

La jornada 28 traerá consigo un nuevo reto en el que el Casademont podría conseguir una undécima victoria que, sumada al balance de puntos favorable que los rojillos tienen con los equipos que se colocan por debajo en la clasificación, supondría un paso de gigante en lo que a salvar la categoría respecta. «Sigo con el mismo guion: hasta que no tienes 12 partidos es difícil que estés salvado, pero tal y como está el año ganar es salvarte para nosotros por el basket average que tenemos con muchos equipos. No hay que pensar en que hay más oportunidades», ha manifestado el segoviano.

Para Fisac la victoria pasa por tomar conciencia de la importancia del partido, aunque también por realizar un esfuerzo acorde a la necesidad de este equipo de llevarse el encuentro de este miércoles. «Es un partido de mono de trabajo, de faena. No es un partido de señoritos», ha explicado, añadiendo que «lo que menos debemos de pensar es en cómo me encuentro yo a nivel anímico y lo que más es en cómo me encuentro yo a nivel de esfuerzo», ha expresado Fisac. «El esfuerzo debe ser máximo y el grado de empuje, también», ha dicho.

Si el Casademont Zaragoza necesita la victoria para lograr el objetivo de mantenerse en Liga Endesa, su rival ansía vencer todavía más por su posición clasificatoria. El Manresa se sitúa decimoquinto con nueve victorias, una más que el Granada, equipo que marca el descenso. «El partido es de máxima exigencia. Ellos han ido ajustando a lo largo del año los cambios necesarios para ser un equipo competitivo y creo que al final lo han logrado», ha argumentado Fisac. «No sé qué van a mostrar ellos. Lo que tengo claro es que es un partido para demostrar nosotros y la mentalidad es nuestra porque jugamos en el Príncipe Felipe», ha explicado el entrenador, agregando que «da igual si tenemos enfrente al Real Madrid, el Unicaja o el Manresa. En casa tenemos un compromiso de jugar a un nivel, da igual quién sea el rival», ha comentado.

Para el choque, Porfirio Fisac seguirá sin poder contar con Justinian Jessup y es muy probable que tampoco jueguen Lucas Langarita y Aday Mara. «Ninguno de los tres está entrenando, pero vemos difícil que se puedan incorporar», ha argumentado el técnico. «Son bajas que podemos notar, como nos pasó el otro día, a nivel de rotación», ha expuesto.