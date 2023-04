La balsámica victoria del pasado miércoles ante Manresa desprendió aroma de salvación definitiva para un Casademont Zaragoza que, con tres triunfos de renta sobre el descenso, afronta las cinco últimas jornadas con el objetivo de sellar matemáticamente la permanencia y escalar en una clasificación en la que ahora mismo ocupa la decimotercera plaza. Eso, el grado de ambición, es lo que va a examinar el técnico rojillo, Porfirio Fisac, durante el tramo final de la competición. Empezando por el domingo, con la visita a un Real Madrid “herido” tras haberse quedado al borde de la eliminación en la Euroliga después de haber perdido los dos primeros encuentros ante el Partizan y haber protagonizado uno de los episodios más lamentables en la historia de la competición europea con una batalla campal que provocó la suspensión del partido a falta de menos de dos minutos para el final. “No hay que confundir las dos cosas. Por un lado, esas imágenes que ninguno quiere ver en una cancha de baloncesto, y ellos los primeros. Y, por otro, estamos ante un rival herido y afectado por las importantes bajas que ha tenido, pero espero lo mejor del Madrid, con jugadores que no han tenido mucho minutos pero que son top”.

Pero Fisac tiene una inquietud mayor. “Es imprescindible saber qué tipo de ambición y hambre tenemos. Saber si estamos ya tranquilos y con todo hecho. Debemos ser conscientes de que aún hay una mínima opción aunque hayamos hecho un buen trabajo de cara a salvarnos”. En ese sentido, el segoviano insiste en reclamar a los suyos ese hambre que quiere ver de aquí al final. “Ser competitivo no es dar una hostia o cabrearnos cuando fallamos. Ser competitivo es ganar un puesto más del que tengo ahora mismo y ese va a ser mi discurso. Si estamos en el puesto 12 quiero el 11 y si estamos en el 14 quiero el 13”.

Con las bajas de Mara y Langarita, presentes en el Campeonato de España junior y con problemas en la dirección por molestias musculares en el cuello de Jovic y un trastorno gastrointestinal de Wright, la buena noticia es que Jessup ya realiza parte del entrenamiento con el grupo. “Tenemos ahora overbooking de grandes y falta de pequeños. A ver si se recuperan los dos bases, pero hay que tener claro que, ahora mismo, un Campeonato de España está por encima de un partido de Liga ACB”, expone Fisac, que valora lo realizado por su equipo. “Era utópico pensar en que podíamos estar en esta situación a falta de cinco partidos y después de haber perdido los cinco primeros. Hemos ganado lo que nos hemos merecido y no pienso en el pasado para llorar, sino para aprender. Mi objetivo es ganar siempre el próximo partido y eso es lo que queremos grabar a fuego desde el club”.

Así que el preparador rojillo exige a los suyos ese grado extra de personalidad y carácter que ha venido demandando durante todo el curso. “Hemos mejorado en ese apartado, pero un jugador profesional debe ser fuerte mentalmente. No conozco a nadie del máximo nivel que no lo sea. No creo que los jugadores sean buenos cuando ganan, sino cuando saben perder. Y nosotros tenemos varios conflictos, como no atrevernos a tirar más de tres o los tiros libres y esos conflictos van a la cabeza” y añade que “el jugador debe pensar en si su límite está en el físico, en el talento o en la cabeza y si puede progresar en esto último, trabajar sobre ella”.

“Estamos trabajando ya en lo necesario, sí. Ya se han hecho muchos adelantos”

El técnico, cuya continuidad en el cargo por dos temporadas más será oficial en cuanto la permanencia sea matemática, admite que ya está trabajando con el club en el diseño de la plantilla de la próxima temporada. “Estamos trabajando ya en lo necesario, sí. Ya se han hecho muchos adelantos”, afirma.