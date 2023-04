La bonita historia que ha escrito el Casademont Zaragoza en la temporada 2022-23 tuvo el peor final posible. En el último partido del curso, no hubo pelea. El Valencia Basket arrolló sin piedad (93-49) a un conjunto aragonés al que las circunstancias tan adversas le hicieron perder hasta sus señas de identidad. No hubo ni rastro de emoción en un encuentro en el que las pupilas de Carlos Cantero debían remontar una desventaja de 15 puntos y que acabaron recibiendo la derrota más abultada del año.

De nuevo sin Leo Fiebich, salió valiente el Casademont a la Fonteta pero los triples de Mariona Ortiz y de Vega Gimeno no entraron y el lanzamiento de tres que sí lo hizo fue el de Raquel Carrera, que sumado al posterior de Leticia Romero puso un 6-0 en el marcador que vaticinaba lo que estaba por venir. Hasta ahí aguantó el conjunto aragonés. Los fallos en ataque y las concesiones en defensa se fueron sucediendo hasta el 12-0. Para colmo, y si las desgracias eran pocas, Vega Gimeno se torció el tobillo en una acción y tuvo que salir de la cancha para no volver ante la tremenda ovación de su ciudad.

Un tiro libre de Mariona inauguró el marcador para el Casademont, que no anotó su primera canasta en juego hasta pasado el ecuador del primer cuarto. Cox se unió a la fiesta con dos canastas espectaculares que, sumadas a los triples de Queralt Casas y Ángela Salvadores, dispararon el luminoso hasta un doloroso 26-7 con el que acabaron los primeros diez minutos del choque.

Con la eliminatoria ya decidida y el encuentro prácticamente sentenciado, daba la sensación de que los tres parciales que quedaban les sobraban al Casademont. Y vaya si se les hicieron largos a las jugadoras zaragozanas. Además, muchas de ellas tuvieron pocos momentos de de descanso debido a la corta rotación de la que disponía Cantero. Las piernas pesaban y la cabeza no respondía, por lo que la diferencia en el marcador no paraba de aumentar ante un Valencia que quería hacer sangre, quizá acordándose de la derrota en Copa sufrida en el Príncipe Felipe. Con un 7-0 comenzó el segundo cuarto y el festival de triples del Valencia seguía de la mano de Salvadores, Romero y Torrens. El Casademont hacía tiempo que había arrojado la toalla y, con sus jugadoras al límite en lo físico y en lo anímico, solo podía aguantar los golpes con dignidad. El 50-19 que lucía el luminoso al descanso hablaba por sí solo.

Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza, salió con otra cara el conjunto aragonés tras el descanso y con dos triples de Gracia Alonso e Imani Tate y una preciosa conexión entre Mariona Ortiz y Gatling comenzaron el tercer con un parcial de 3-11 que obligó a Ruben Burgos a parar el choque (53-20).Pero fue un espejismo. El Valencia Basket no levantó en ningún momento el pie del acelerador y se divirtió en La Fonteta ante la fragilidad de las zaragozanas.

Gracias

El final del encuentro se convirtió en un correcalles en el que reinó la energía de las locales hasta el 93-49 final. Demasiado castigo e injusto final para un equipo inolvidable. Con la conquista de la Copa de la Reina como momento cumbre, el Casademont de Carlos Cantero ya es historia, así como lo son las jugadoras de una plantilla en la que varias disputaron ayer sus últimos minutos con esa camiseta. La que seguro que lo hizo fue Gatling, que tuvo una triste despedida del baloncesto profesional pero que se va con el título que quería ganar en su regreso a Zaragoza. Con la temporada ya finalizada para las aragonesas, el partido dejó claro que para competir en sus próximos retos, como lo será la Euroliga, al Casademont le hará falta un extra para tratar de al menos repetir lo que ha sido un curso inolvidable. Gracias por todo y el año que viene, más.