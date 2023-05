En Luesia también han ganado la Eurocup de baloncesto. «Me han mandado muchos mensajes desde allí», señala Manuel Peña, entrenador ayudante del Gran canaria, campeón de Europa tras ganar al Turk Telekom por 71-67. De esta localidad zaragozana son los padres del técnico, ayudante en el Casademont Zaragoza durante tres temporadas, director técnico del Stadium Casablanca, que el miércoles vio recompensado su duro camino hasta llegar a un título.

Un periplo que le llevó a Italia, a Inglaterra, que le trajo de vuelta a casa y en el que el verano pasado apostó por integrarse en el cuerpo técnico de Jaka Lakovic en el Gran Canaria. «Es una persona encantadora a todos los niveles, exigente, es muy exigente, quiere tener mucho detalle y cada vez conociéndonos más y mejor. La verdad es que hemos hecho un equipo de trabajo muy coordinado y que da sentido al concepto de trabajo en equipo», señala Peña.

Han sido muchos meses de trabajo, desde agosto. «Con Víctor García nos dividíamos todo el trabajo de scouting, con Asier Setién también, porque es mucho volumen. La verdad es que ha sido mucho trabajo pero muchas veces se hace y no se obtiene recompensa. Ahora que sí la hemos obtenido, poco me parece», bromea Peña, «para todas las islas es un hito y estamos muy contentos pero no solo por el día de ayer sino por cómo hemos llevado toda la temporada y cómo estamos trabajando staff, equipo, la unión con la grada. La verdad es que es una auténtica maravilla que luego se pueda rubricar con un título. Han sido días de dormir muy poco, o como decía un amigo mío, de dormir rápido para poder intentar cubrir todas las cuestiones tácticas que han sido muchas», añade.

El formato

El Gran Canaria no era favorito para el título, pero una gran fase regular, en la que solo perdió tres de los 18 partidos, le permitió acabar primero de grupo y tener el factor cancha a favor en un nuevo formato en el que el cuadro final se ha disputado a partido único. «Durante una competición se suele decir que esta te pone donde tienes que estar. Entramos en el último mes jugando para estar primeros, algo que al principio no era un objetivo y luego tuvimos partidos perdidos fuera contra equipos que no se clasificaron porque la Eurocup es muy complicada. Conseguimos hacernos sólidos en casa y teniendo algunas victorias en el último segundo, en prórrogas, en campos complicados también…», rememora el técnico.

El formato final tiene su lado positivo y su lado negativo, porque cualquier error puede dejarte fuera. «El formato tiene este modelo que es atractivo también, una especia de March Madness de la NCAA, es lo más parecido. A veces puede ser complicado. Como fuimos muy regulares y pudimos disputar todo el cuadro en casa ha sido una maravilla porque encima la gente de aquí lo ha podido disfrutar muchísimo más y nos ahorramos también los viajes, que hemos viajado mucho y son muy largos. Lo hemos disfrutado paso a paso y conseguirlo en casa ha sido una locura y así lo vamos a disfrutar», indica.

Es el primer título europeo de la historia del club y, además, conlleva el premio de un billete para la próxima Euroliga. «En Zaragoza habéis tenido la Copa de la Reina que he disfrutado como un aficionado más y este tipo de hitos, además para gente humilde, que trabajamos, equipos humildes que se dejan la piel, se disfrutan mucho. Hemos sido capaces de ganar al Bursasport, París, Joventut, que fue dificilísimo. y al Turk Telekom. Hemos ido picando piedra poco a poco y al final ha salido. Como decía Jaka en el vestuario, estamos muy orgullosos de todo el camino y que luego al final esto llegue es una guinda para el pastel que es única. Como pocas veces se puede disfrutar es el momento de disfrutarlo, de sacar pecho por el Granca, por la isla y por el granito de arena que cada uno pone», concluye Manuel Peña, un campeón aragonés.