Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del Príncipe Felipe en la previa del partido que les medirá este sábado a las 18.00 al Joventut. El técnico rojillo ha confirmado que el club va a «trabajar en una postemporada con una ‘Summer Academy’ en la que vamos a traer a jugadores que han pertenecido al club y también profesionales para realizar un trabajo un poco diferente al que solemos hacer», ha indicado. «Es una tecnificación en la que el cuerpo técnico va a trabajar durante quince días. La idea es que se trabaje de esta manera de cara al futuro en el equipo masculino y el femenino», ha añadido Fisac.

En esta primera edición de la ‘Summer Academy’ del Casademont, el club enfocará su trabajo en la gente de la casa durante dos semanas. «Este año, queremos hacerlo hacia jugadores que han sido del club y la ‘generación Z’. Tenemos ya agotadas las plazas y las ganas de trabajar no me faltan», ha confirmado Fisac, explicando más detalladamente en qué consistirá esta postemporada. «La haremos a partir del 4 de junio y la idea es ir creando un entorno donde el jugador de Liga EBA o el profesional que quiera venir trabaje en su grado de inteligencia a la hora de aplicar el juego bajo mi responsabilidad y mi dirección», ha explicado. «Para ello, utilizaremos metodología de vídeo, entrenamientos y partidos», ha agregado el preparador.

De igual modo, la iniciativa del club irá dirigida al colectivo arbitral de la comunidad en colaboración con la Federación Aragonesa de Baloncesto. «Estamos trabajando con la federación para que también tengamos árbitros en la ‘Summer Academy’ y podamos formarlos», ha expuesto Fisac, quien también tendrá a su disposición al equipo médico del Casademont para poder contar con un estudio de sus jugadores a nivel físico. «Me siento orgulloso de que sea algo que no hago para mí sino para mi club, y que este tenga la posibilidad de invertir en esta iniciativa», ha argumentado el segoviano.

El encuentro contra el Joventut

De cara al partido de este sábado, Porfirio Fisac ha manifestado que le gustaría finalizar la temporada con las mejores sensaciones de cara a la siguiente campaña. «Existe una sensación de ambición. No pensamos más allá de que tenemos un partido, solo hay un día para ganar, luchar y darlo absolutamente todo. La gente está disfrutando con el equipo y me gustaría que siguiese ese momento de alegría por lo que ven en la cancha, por la entrega y el coraje. Esta parte final no es para nosotros sino que es para mí, para el club y para el Príncipe Felipe», ha explicado. «Ahora mismo, vivimos el día a día. Hay una sensación de alegría por lograr objetivos que parecían difíciles», ha dicho el entrenador rojillo.

El segoviano y los suyos tratarán de hacer frente al Joventut, que se encuentra inmerso en la lucha por la sexta plaza con el Gran Canaria. «El rival es difícil y se está jugando un puesto de playoff. Están a muy buen nivel», ha asegurado. «Es imprescindible que los jugadores demuestren el más alto nivel. Algunos han hecho un esfuerzo físico y esto conlleva que puedan jugar otros, pero somos un equipo que solo juega una competición y este esfuerzo es un día a la semana. El Joventut viene haciendo dos cada semana, pero tiene la ilusión de quedar lo más alto en playoff», ha afirmado el preparador.

De cara al encuentro ante los catalanes, Porfirio Fisac no podrá contar con Aday Mara y Lucas Langarita ya que los dos se encuentran disputando el Campeonato de España con el equipo júnior, y ve factible la presencia de Mekowulu y Ponitka, mermados físicamente durante esta semana. «Hemos tenido unos percances debido a un esguince de tobillo con Mekowulu y Marcel [Ponitka], pero en ninguno de los dos casos va a revestir problemas para que puedan estar. Jessup ha trabajado mucho físicamente y parece recuperado por completo», ha indicado Fisac.