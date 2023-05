El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha comparecido ante los medios de comunicación este viernes con motivo del último encuentro de los suyos en el Príncipe Felipe de esta campaña, que se disputará a las 18.00 de este sábado contra el Girona. «Nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos para demostrar si somos jugadores competitivos y ambiciosos o somos conformistas», ha indicado Fisac. «Me gustaría, ya que es el último partido en casa, demostrar que hemos luchado mucho para conseguir que la gente se vaya orgullosa de nosotros», ha argumentado.

El Casademont afronta sus dos últimos compromisos de una temporada dura en la que el equipo ha sufrido en algunos tramos. «Hay dos partes en esta campaña: una con mucho sufrimiento y sensación de impotencia, y una segunda en la que supimos cambiar el factor mental, que no era fácil de dominar», ha valorado el técnico. «Es un aspecto muy importante en el que nunca había sufrido y no había tenido que trabajar sobre ello», ha reconocido Fisac acerca del trabajo de mejora en el apartado mental de los suyos. «Me siento muy orgulloso del trabajo del cuerpo técnico porque no todas las cosas que hemos sufrido aparecen en los medios de comunicación ni llegan al aficionado. Puedo asegurar que, probablemente, ha sido el año más difícil de mi carrera», ha sentenciado. «Gracias al cuerpo técnico y la ayuda del club que he tenido, lo hemos salvado», ha añadido Fisac.

Para el preparador, su influencia en el grupo se ha visto mermada respecto a sus anteriores etapas al frente del Casademont Zaragoza. «Es el año en el que menos he influido dentro de lo que es el colectivo. Ha habido mucha gente trabajando y momentos muy duros, para mí también. Ha sido un año francamente difícil», ha explicado. «Por eso, desde que logramos la duodécima victoria, en mi cara hay una sonrisa a diario. Me he quitado mucho peso de encima y una gran sensación de agobio y de angustia. Lo he estado pasando mal junto a mi cuerpo técnico porque no veía posible esto», ha admitido el segoviano.

De cara a esta recta final, Porfirio Fisac ve «hambre y la necesidad, como yo, de querer ganar» en sus jugadores. «No es fácil porque depende del grado de acierto, pero los jugadores tienen esta sensación. Los últimos días me ha faltado un poco de punch, y contra el Girona veré si me sigue faltando ese punch. Hay que alcanzar un grado de sufrimiento para ganar este partido», ha expuesto.