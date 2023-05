Aday Mara no jugará el último partido de la temporada en casa con el Casademont Zaragoza. Así lo ha confirmado su entrenador, un Porfirio Fisac que explicaba que «la semana anterior tuvo el Campeonato de España y se le han reubicado los exámenes a esta semana. Ha sido imposible que el muchacho haya podido entrenar con nosotros y, lamentablemente, no va a poder estar el último día», manifestaba el segoviano.

De esta forma, el prometedor pívot será la única ausencia en el conjunto rojillo para el choque de este sábado, el último de su primera temporada en la Liga Endesa delante de la Marea Roja. Fisac, de otro modo, ha asegurado no haber recibido informaciones acerca de la posible salida de Mara este verano en dirección a la NCAA, tal y como diferentes medios de comunicación vienen asegurando en los últimos meses. «No tengo ninguna información de que se vaya a marchar. Espero que no, que siga. No puedo decir nada al 100% porque no ha habido ninguna rescisión por su parte», ha indicado el preparador.

La ausencia del joven zaragozano en los entrenamientos del Casademont ha sido el desencadenante para que Porfirio Fisac, quien comprende la situación de Aday, decida apartarlo del equipo para este fin de semana. «No puedo ir en contra de mis principios de poner a jugar a alguien sin entrenar. No sería yo mismo. La gente que está entrenando es la que tiene que jugar. Entiendo perfectamente el tema de los exámenes y el esfuerzo que han hecho de cambiárselos para poder jugar el Campeonato de España, pero tiene un peaje y nos toca pasarlo al primer equipo», ha asegurado.