Uno de los grandes nombres propios de esta temporada en el Casademont Zaragoza está siendo Aday Mara. Lo ha sido por buenos motivos, por su explosión en la ACB, por su invitación a un campus durante el All-Star de la NBA, por su estelar MVP en el Campeonato de España júnior. Pero también por su futuro. Que este pasa por la NBA no genera ningún tipo de dudas. Pero la posibilidad más que real de que el pívot zaragozano se marche este verano rumbo a la NCAA y no espere al draft de 2024, el primero en el que sería elegible, ha supuesto un jarro de agua fría para el club y ha cambiado su situación.

Porque lo cierto es que desde que salió a la luz la intención del jugador, su presencia en el primer equipo se ha reducido a los 4.11 minutos que jugó en Murcia en la jornada 27. Oficialmente, los estudios y el Campeonato de España júnior le han impedido estar con el primer equipo. No ha vuelto a jugar en el Príncipe Felipe desde el duelo ante el Gran Canaria del 8 de abril. Sí estuvo este sábado pero no para jugar porque, según explicó Fisac en la previa, tenía los exámenes finales. Fue uno más del equipo júnior que, entre el primer y el segundo cuarto, salió al centro de la pista para recibir el aplauso de la grada por su medalla de bronce. No se mencionó su MVP.

Lo cierto es que la temporada de Aday Mara con el primer equipo ha sido, cuando menos, curiosa. Todavía con 17 años y después de brillar en el Mundial U17 con España, el pívot comenzó el curso como integrante del equipo júnior que iba a competir en la Liga EBA. Como explicó en verano el entonces director deportivo, Toni Muedra, así tanto él como Lucas Langarita podrían disputar el Campeonato de España júnior. Las puertas del primer equipo se le cerraron a cal y canto porque el entrenador, Martin Schiller, tenía una norma muy clara, el que no entrenaba, no jugaba. Y Mara no podía acudir a los entrenamientos, que se hacían por la mañana.

Su entrada en el primer equipo

Una de las primeras cosas que dijo Porfirio Fisac al regresar al banquillo aragonés fue que contaba con Aday y Langarita como jugadores del primer equipo, consciente de que ese iba a ser uno de los grandes alicientes para la grada este curso. El segoviano cambió los horarios de los entrenamientos para que el pívot pudiera acudir por las tardes. No obstante, Mara ha estado todo el año trabajando cada mañana técnica individual antes de ir al instituto en las instalaciones de Bomberos junto a técnicos del club.

La prioridad absoluta que Aday Mara y su familia han dado a los estudios durante todo el curso ha hecho que no pudiera entrenarse a diario y se perdiera algunos encuentros. Porque sin ser tan estricto como Schiller, Porfirio Fisac tampoco es amigo de dar privilegios a nadie, sea quien sea, y premiar con minutos a quien no se ejercita durante la semana por delante de quienes sí completan todo el trabajo.

Pero ha sido Porfirio Fisac quien ha apostado por él y le ha ido introduciendo en el equipo progresivamente, primero con menos de diez minutos para superar después esa barrera y llegar a los 20 que tuvo en el que fue su mejor partido, frente al Obradoiro. Ese día hizo 15 puntos, cogió 5 rebotes y valoró 22 créditos. Cifras que, antes de los 18 años, solo habían conseguido Ricky Rubio, Luka Doncic y Usman Garuba. También brilló frente al Real Madrid y el Barça y ha sido uno de los motivos de alegría para una afición muy consciente de que no iba a poder disfrutar mucho tiempo de él en Zaragoza.

La salida

Los prospectos le auguraban uno de los diez primeros puestos en la primera ronda del draft de 2024, primero al que podría presentarse (hay que tener los 19 el año de la elección). El fin de semana del All-Star de la NBA estuvo en Salt Lake City para participar en el campus ‘Basketball Without Borders’ que organizan la propia NBA y la FIBA, siendo nombrado como uno de los doce mejores jugadores.

El club era consciente de que retener a Aday más allá de 2024 iba a ser poco menos que imposible, pero contaba con poder sacar un rendimiento económico a su marcha a un club de la NBA, como en su momento con Vit Krejci, que ya tenía contrato con el primer equipo y abonó su cláusula de rescisión. Pero la intención del jugador de adelantar su salida este verano para irse a la NCAA y completar allí su formación universitaria no ha sentado nada bien en la entidad, que aseguró no tener constancia oficial de esa decisión. Porque esta salida no sería tan beneficiosa económicamente para el Casademont Zaragoza.