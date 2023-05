Pablo Laso, leyenda de los banquillos de la ACB, ha formado parte este martes del evento benéfico organizado por la Fundación Josep Carreras contra la leucemia en el Acuario de Zaragoza, en el que el extécnico del Real Madrid ha participado junto a Juanma López Iturriaga y Carlos Peruga. Al acto organizado por Give and Go Social han asistido otros nombres ilustres del baloncesto aragonés y nacional como Pep Cargol, Pepe Arcega o José Luis Rubio.

No es la primera vez que visita Zaragoza por causas benéficas, ya que recientemente le vimos en la presentación del partido Leyendas del Basket Solidarias.

Me dio pena no jugar aquel partido ni poder asistir, pero creo que la iniciativa era muy especial y consideraba que debía formar parte de la misma de alguna manera. Aunque no pude jugar, ya que no estoy para jugar mucho (sonríe) ni interactuar el mismo día del evento, a la presentación vine encantado.

Este martes ha participado en el evento benéfico junto a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.

Es un acto un poco diferente, pero estoy muy contento por poder asistir y estar aquí por la magnífica labor de la Fundación.

El salto del baloncesto femenino en Aragón se ha evidenciado esta temporada, con el Casademont siendo campeón de la Copa de la Reina y llamando a ser el equipo que consiga romper ese big three que ha dominado la Liga Femenina. ¿Qué le ha parecido?

Desde la distancia, creo que el éxito del Casademont femenino en la temporada es muy importante. Hay poco que descubrir: ganar la Copa de la Reina es el gran título, pero también lo es la repercusión que ha tenido. El cómo ganar es importante, y haberse llevado en casa la Copa le ha dado gran repercusión a la gesta y habla muy bien del trabajo, no solamente del equipo y del cuerpo técnico, sino de mucha gente que apoya el baloncesto femenino a ese nivel en esta ciudad.

Respecto al Casademont Zaragoza masculino, ¿cómo ha vivido la temporada de los de Fisac?

Tuvo un inicio difícil, con muchos jugadores nuevos y un entrenador recién llegado. Al equipo le costó coger el ritmo y la llegada de Porfirio Fisac cambió esa dinámica y crecieron jugadores que estaban más titubeantes al principio. Poco a poco, han ido cogiendo una dinámica que les ha hecho jugar grandes partidos en Zaragoza, como contra el Madrid y el Barcelona y le ha servido para lograr una salvación más que merecida.

A nivel individual, la gran noticia ha sido la irrupción de Aday Mara en la ACB. Aún no es oficial si abandonará el Casademont este verano en dirección a EEUU o si se quedará la temporada que viene. Si en el futuro lo consigue, sería el primer aragonés que juega en la NBA. ¿Qué le parece este jugador?

Hablar del futuro es muy difícil. Tuve la oportunidad de ver en directo a Aday Mara la semana pasada en Huelva, en el Campeonato de España júnior, y creo que es un jugador con un talento y una capacidad muy alta, y genera unas expectativas importantes. Un jugador de su altura, con su movimiento y su capacidad de ver el baloncesto, genera esas expectativas. Si solo nos quedáramos en que Aday es eso (un potencial jugador de la NBA), nos estaríamos equivocando, el primero él mismo. Todavía le queda mucho trabajo por delante, y la mejor manera de animarle es ver que ahora es un jugador que puede crecer mucho a un nivel dominante. No sé si será el primer jugador aragonés en la NBA pero, desde luego, facultades tiene. Todavía le queda mucho camino, pero no cabe duda de que es un chico especial. Tiene potencial a nivel físico, pero creo que aún le falta recorrer mucho camino. Me alegro mucho también por la cantera de Zaragoza, que históricamente ha sacado grandísimos jugadores, y Aday es uno de ellos.

Entre sus próximos retos, se encuentra la reciente creación de la Pablo Laso Academy.

Este proyecto es especial porque creo que hay un vacío en cuanto al crecimiento de los jugadores a diferentes edades. Soy de los que cree que los jugadores siempre tienen mucho por mejorar, obviamente, en competitividad, lo cual habla muy bien del trabajo de los clubs, pero también en otros aspectos. La Academy es algo que tiene mucha importancia. Creo mucho en el crecimiento del jugador. No me refiero al crecimiento de los equipos, que también, pero estos crecerán a partir de que los jugadores sean mejores.

Además, se le ha situado en algunos de los banquillos más importantes del baloncesto europeo. ¿Hay algo confirmado?

Me pregunta mucho la gente y se especula mucho. Tengo la sensación de que yo soy entrenador, por lo que voy a entrenar. Hay personas que me lo preguntan y siempre contesto que sí, que creo que entrenaré en el futuro. No puedo decir ni cuándo ni dónde porque, para empezar, los equipos están en competición. Lo que sí creo es que Pablo Laso va a entrenar: es entrenador, quiere seguir entrenando y entrenará.