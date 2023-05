¿Qué tal ha ido su visita por Zaragoza? ¿Cuánto hacía que no venía a la ciudad?

Pues dos años y medio, cuando me lesioné y me draftearon, creo que era diciembre de 2020. Me fui a Estados Unidos para hacer la recuperación y desde entonces no había podido venir. Ahora he tenido cuatro días libres y quería venir a Zaragoza, ver un partido y a todos los amigos. Tenía que venir.

¿Tenía ganas?

Muchísimas. He pasado un buen trozo de mi vida allí, así que quería ver toda la gente.

Ha estado todos los días en el Príncipe Felipe.

Sí, estuve en los entrenamientos del jueves y del viernes y luego en el partido contra el Girona. No ha cambiado nada, sigue igual. No sé cuántas horas de mi vida he pasado ahí así que me hizo muy feliz volver. El viernes cuando les vi entrenar tuve que ir a Puerto Venecia a comprarme unas zapatillas de baloncesto porque tenía que hacer un entrenamiento el sábado y recordar los viejos tiempos. Lo hice en la pista auxiliar, donde entrena la cantera.

¿Cómo fue vivir un partido desde la barrera?

Se veía un poco raro, pero también había estado detrás del banquillo, ahí también estuve algunos partidos. Me alegro de que viniera mucha gente y de poder estar en la pista aunque fuera por un momento y no jugando, pero estar ahí y ver a la marea roja otra vez fue un placer.

Y recibir su cariño porque se llevó una buena ovación.

Sí, sí, fue un momento muy especial para mí. Volver después de tres años y que me recibieran como uno de Zaragoza me hizo sentir muy bien.

Estuvo muchos años y a una edad muy temprana. ¿Qué significa Zaragoza para usted?

Es mi segunda casa, seguro. Todo lo que recuerdo ya es de Zaragoza porque estuve allí de 2013 a 2020. Es mi segunda casa, he pasado muchas cosas allí, he crecido allí. Siempre que tenga algo de tiempo quiero volver y ver a todo el mundo.

"Ganarse minutos en la NBA es una guerra continua porque hay mucha calidad individual"

¿Viviendo en EEUU echa algo de menos de Zaragoza?

A todos los amigos y compañeros con los que he jugado. Pero así es la vida profesional del baloncesto, pasas por muchos sitios. Lo que no echo de menos es el cierzo, cuando llegué en el AVE y salí a la calle ya se me había olvidado cuánto viento hace en Zaragoza.

¿Qué va a hacer ahora?

Me vuelvo ya a Atlanta y empiezo a trabajar tres semanas, luego tengo que volver en junio. Tengo que trabajar para preparar la Summer League en julio.

¿Cómo está siendo su experiencia en la NBA?

Es un sueño y he trabajado para eso toda mi vida. Es algo increíble pero también estoy luchando cada día porque no es fácil. Es lo que yo quería y por lo que he entrenado toda mi vida. Estoy intentando aprovechar cada día allí y sacar lo mejor de mí.

Ganarse minutos allí debe de ser complicado.

Sí, muy difícil, es una guerra contra todos porque hay mucho talento. Tienes que luchar cada día, en cada entreno y no tienes nada seguro. Es difícil pero es lo que hay que hacer. Es un reto diario, no tienes nada de tiempo libre porque juegas tres o cuatro partidos a la semana. Por eso tienes que aprovechar cada entreno, porque no son muchos y hay que intentar mejorar cada día.

¿Es un mundo muy diferente al europeo?

Sí pero es por la cantidad de partidos, sobre todo. El equipo es mucho más grande, los viajes y todo eso. Hay mucho dinero, claro, por eso es otro mundo. El baloncesto también es muy diferente y hay que acostumbrarse.

"Aday Mara tiene demasiado talento, debe trabajar en el gimnasio, sacar un poco de músculo"

¿Qué es lo que más me ha sorprendido?

El talento. Hay tanto talento, y todos tienen una técnica individual increíble, entonces es una lucha y no tienes tiempo, no puedes ir poco a poco, tienes que atacarlo desde el primer día. Está bien porque compites todos los días, y entonces mejoras, pero como ya he dicho es una lucha.

Nunca olvidará su debut.

Eso seguro. Nunca olvido cuando debuté en la ACB, en Fuenlabrada, eso son momentos especiales que recuerdas para siempre. Poco a poco estás dando los pasos para mejorar. Ahora toca debutar en la final de la NBA, en el Mundial… lo que sea. Esos son los momentos por los que trabajo.

¿Cómo fue su primera etapa en Oklahoma?

Creo que me fue bastante bien porque me fui cuando estaba lesionado, entonces no podía jugar y tuve más tiempo para acostumbrarme y conocer la Liga y a los entrenadores y todo eso. Eso me ayudó bastante. Cuando volví a jugar pude ir poco a poco, primero con el G-League y luego ya la NBA y me sentí bien. Después de la temporada tuve que hacer otra pequeña cirugía para la rodilla porque me dolía bastante pero ahora ya me siento físicamente muy bien.

¿Qué tal ahora en Atlanta?

Es un poco más rollo porque el equipo es un poco más veterano y es difícil sacar minutos, pero a ver qué pasa para el próximo año. Voy a hacer todo lo posible en la Summer League y luchar por minutos.

Hablaba antes de unas finales, ¿qué sueños le quedan por cumplir en el baloncesto?

La final de la NBA son palabras mayores, primero tengo que sacar minutos y jugar.

¿No va a poder ir con la selección este verano?

Todavía no he tomado la decisión porque no sé cuándo tengo que estar en Atlanta así que ya veremos qué pasa durante el verano. Esto es muy exigente y tienes que estar preparado porque aunque la temporada no parezca muy larga en cuanto a meses sí lo es en cuanto a partidos. Hay que descansar y prepararte mentalmente. La selección creo que es en agosto así que ya veremos qué pasa.

¿Qué se trabaja más en la NBA?

La mayoría es técnica individual. Todos tenemos un plan individualizado, hay quien necesita ir más al gimnasio, quien menos. Todos están muy fuertes físicamente, es muy diferente a Europa. Tienes que estar en una buena condición para poder competir.

Usted es un ejemplo de canterano que llega lo más lejos posible, ¿qué consejo le daría por ejemplo a ese equipo júnior con el que estuvo el sábado en el pabellón?

Creo que es muy fácil. Tienes que trabajar todos, todos los días. Da igual cómo te sientes, si estás cansado o no, tienes que trabajar porque no es fácil. Si fuera fácil lo conseguiría todo el mundo pero solo hay, cuántos, 400 jugadores, los 400 mejores jugadores, nada más. Hay que trabajar muchísimo para llegar. Igual que para la Euroliga o la ACB. Hay que trabajar todos los días e ir paso a paso mejorando para sacar lo mejor de ti. Trabajar pase lo que pase porque al resto le da igual si estás cansado, si tienes tus problemas, tienes que seguir trabajando. Sin excusas.

El siguiente que va a seguir sus pasos es Aday Mara, ¿lo ha visto?

Sí, claro, ha hecho una temporada increíble. Tiene mucho talento y tiene que trabajar mucho en el gimnasio, sobre todo, sacar un poco de músculo. Tiene demasiado talento para jugar en Euroliga y en la NBA pero le queda un largo camino. Tiene que seguir trabajando.