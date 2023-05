El pasado jueves se confirmó la salida de una de las jugadoras del Casademont Zaragoza que más ha encandilado a la Marea Roja por su actitud y compromiso con el club dentro y fuera de la pista. Lara González se marcha tras dos temporadas en el equipo como «una maña más», y valora ahora su paso por Zaragoza.

Conociendo su relación con la Marea Roja, no es de extrañar que haya recibido muchos mensajes en los últimos días.

Me enorgullece recibirlos. Me da pena porque las despedidas no son agradables nunca, más aún cuando has conseguido esa conexión con la ciudad y la Marea Roja. Han sido días muy complicados en los que he mirado por mi bienestar y felicidad.

¿Cómo está su rodilla?

Han sido meses complicados. Las jugadoras no queremos lesionarnos, pero he de decir que estoy muy bien y recuperándome estupendamente de mi rodilla. Actualmente, me encuentro rehabilitándome en un centro de alto rendimiento y estoy feliz porque estoy sin dolores, que es lo principal y lo importante.

En la carta agradecía a sus compañeras por este gran año. ¿Cuánta culpa ha tenido el grupo de jugadoras de la fantástica temporada del Casademont Zaragoza?

Ha sido lo más importante y lo fundamental para que el equipo hiciese lo que ha hecho y para que la temporada fuese lo histórica y especial que ha sido. Hemos conseguido un grupo de amigas que iban al unísono y con el mismo objetivo en mente. Qué te voy a decir, basta con decir que ha sido el mejor año de toda mi carrera en cuanto al grupo formado.

Dentro del agradecimiento, resaltaba especialmente a Carmen Grande, Gracia Alonso de Armiño y Davinia Ángel. Se marchan dos de las ministras de defensa del Casademont Zaragoza.

Quise nombrarles de forma especial porque han sido con las que más tiempo he pasado, más he reído y he llorado… Han sido como mis mejores amigas, por así decirlo, durante todo este camino. No quiero menospreciar, obviamente, a ninguna de mis compañeras porque con todas ellas me llevo estupendamente y me encantaría mencionarlas. Ha sido un año en el que todo el mundo ha sido especial para mí, pero hice hincapié en ellas porque han sido las que me han soportado y aguantado [ríe]. Ellas han sido mis pilares fundamentales para que yo estuviese en pie.

Conociendo su sensibilidad, ¿ha soltado alguna lágrima?

Soy una persona muy sensible, y leer mensajes y ver vídeos y fotos que me han mandado ha hecho que se me escapase alguna lagrimilla. Es lo bonito del deporte y lo que tiene que quedar cuando estás en un equipo durante una etapa así. Me siento muy orgullosa por todo lo que ha supuesto Zaragoza para mí y, por todo lo que me han dicho, lo que yo he supuesto también para Zaragoza. No me gustan las despedidas, por lo que me cuesta decir adiós a un sitio que ha sido mi segunda casa. Es complicado despedirme de toda la conexión que he tenido de la grada y el apoyo que me han dado. Todo pasa por algo y estoy segura de que nos vamos a volver a encontrar en algún momento de la vida.

Tenía contrato en vigor para la próxima temporada. ¿Cómo se ha gestado su salida?

Es un acuerdo mutuo. Al final, la temporada siguiente se va a jugar Euroliga, y esta jugando Eurocup ya ha sido complicada para mí en cuanto a minutos. Tengo que mirar por mi bien y quiero sentirme protagonista e importante y, sabiendo que en Euroliga es complicado, llegamos a un acuerdo en el que, si había ofertas mejores, qué mejor que algo que sea bueno para mí y para el club. Se alcanzó ese acuerdo y así ha sido.

Su idilio con la grada ha sido fantástico desde el momento en el que llegó. ¿Cómo ha vivido a nivel personal esa relación tan especial?

No me esperaba causar esto en Zaragoza desde el momento en el que llegué. Aterrizas en un equipo nuevo, donde el baloncesto femenino sí se fomenta, pero no era la gran masa que hemos ido construyendo en estos dos años. Para mí, es un orgullo y una satisfacción enorme que Zaragoza se haya volcado de esta manera y la Marea Roja nos haya apoyado de esta forma. No solamente Zaragoza, también los medios de comunicación se han volcado y creo que el baloncesto femenino merece ser recompensado. Gracias a todo este trabajo que hacéis, a que Zaragoza haya invertido en el baloncesto femenino y a que la Marea Roja se haya involucrado tanto el deporte femenino se ha visto recompensado. Los mensajes que he recibido han sido maravillosos. Creo que cuando haces las cosas bien, el trabajo y el esfuerzo se tienen que ver recompensados. Esa recompensa son todos los mensajes que estoy recibiendo ahora.

Dedicó unas palabras a los medios de comunicación. ¿Qué papel le gustaría que tomasen en el futuro con el baloncesto femenino?

Se está cogiendo un papel muy importante. Vamos en buen camino, y creo que tenemos que ir poquito a poco para que el deporte femenino llegue a igualar al masculino.

Ha conseguido, junto a sus compañeras, que las niñas y niños vayan al Príncipe Felipe y les dé igual si juega Vega o Sant-Roos. ¿Es este el gran triunfo?

Cuando creces, escuchas a la gente decir que solo tienen referentes masculinos. Tenemos que ir cambiando las cosas para que las jugadoras se vayan convirtiendo también en referentes. En estos dos años, he visto un crecimiento bastante grande. El primer año venían muchas niñas, pero el segundo ha sido una cosa que yo no me esperaba para nada. He visto niños decirme que son fans míos, o que quieren jugar como Vega Gimeno o como Lara González. Estamos en buen camino y se están haciendo las cosas bien. A mí me enorgullece escuchar eso de los niños y me crea una sensación de que puedo ser importante. Creer que puedo ser referente de niños y de niñas es un orgullo.

¿Le gustaría volver en el futuro?

Claro que sí. En estos dos años, he sido muy feliz y me he sentido como en casa. La gente me ha tratado como a una maña más. Claro que sí, me encantaría volver.

Mirando a su propio futuro, ¿cuál va a ser su próximo capítulo?

Voy a ir a un equipo en el que ser importante, seguir creciendo como jugadora y como persona. Estoy segura de haber elegido la opción correcta porque así lo he decidido, así que solo espero que todo se cumpla.

¿Qué planes tiene para el verano?

El único plan que ahora mismo entra en mi cabeza es recuperarme lo mejor posible de la rodilla. Estoy yendo a rehabilitación todos los días y ese es mi plan por ahora, aunque intentaré desconectar alguna semana yéndome de vacaciones porque el cuerpo lo necesita. Eso sí, mi principal misión ahora mismo es recuperarme bien y llegar en las mejores condiciones a la temporada que viene.

¿Cómo ve al Casademont Zaragoza 2023-2024?

Creo que tienen que reforzarse muy bien. La Euroliga requiere tener un equipo muy físico porque la liga es tremendamente física. Es una competición muy interesante para la que creo que deben reforzarse. Si la gente se va, deben fichar. Lo están haciendo muy bien y ahora hay que esperar a cómo conectará el grupo, la química y la dinámica que tengan. No van a tener ningún problema y les va a ir genial.