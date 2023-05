El Casademont Zaragoza despide la temporada este martes en Tenerife (21.00 horas) con la ausencia de Stefan Jovic, que ha tenido que viajar a Serbia por un problema familiar grave, y la duda de Hlinason, que no ha podido trabajar durante la semana por molestias en la espalda. Sí estarán Mara y Langarita y el descarte será o el propio Hlinason o Nguirane. Así lo ha explicado este lunes Porfirio Fisac, quien también ha asegurado sentirse orgulloso del trabajo realizado este curso y ha dibujado las primeras pinceladas de lo que debe ser el futuro del equipo.

El técnico segoviano espera que sus jugadores muestren “el mismo deseo de ganar” que el Tenerife, que se está jugando la cuarta plaza y, por tanto, el factor cancha en el playoff. El Casademont llega con los deberes hechos, pero “no es lo mismo quedar el 12 que el 13 y debemos asumir ese reto”. Un reto complicado frente a un Tenerife “que juega de memoria” y que castiga cada error del rival. Por eso cree que “es importante cometer los mínimos errores posibles en defensa y ser capaces de estar muy acertados en ataque”.

Fisac ha hecho balance de un curso en que el Casademont “ha sufrido muchísimo desde el principio por salir de abajo, teníamos unos nubarrones metidos en el Felipe que no éramos capaces de sacar”. Por eso, no sufrir al final para salvar la categoría deja en el segoviano “una sensación personal de orgullo”. “Orgullosos de haber sacado el año, sufriendo más de lo normal para lograr las 12 victorias que llevamos”, dice Fisac, que cree que en el futuro el club debe partir de ese primer objetivo de salvar el año para, a partir de ahí, ser más ambicioso.

Para serlo, para que la temporada salga bien, la clave según Fisac es acertar en la confección de la plantilla. “Ahí está el 80 o 90%” del éxito de una temporada. “Muchas veces fichas jugadores y no tienes tanto conocimiento de la persona, del carácter, y ahí hay que acertar. Tenemos que hacer un grupo que entienda lo que significa jugar en el Felipe, lo que significa este club con ganas de crecer”.

Y el técnico tiene claras las líneas a seguir. “Jovic nos ha dado estabilidad en el base y hay que partir de ahí. Cuando Try y Aday han jugado juntos hemos tenido esa situación de dos cincos grandes que ha sido otro de nuestros puntos fuertes. Tener un escolta o alero anotador, porque hemos sufrido mucho la baja de Jessup. Borisa e Iván cuando han estado bien nos han dado esa capacidad de cuatros abiertos con buena mano. Por ahí debe caminar el futuro. Primero a ver qué jugadores podemos mantener porque no podremos mantener a todos los que queremos, y ser claros con los que no contamos”.

En ese sentido, Fisac cree que el club ha hecho un buen trabajo previo contando ya con un buen número de jugadores españoles con contrato para el próximo curso. “Hablo de memoria y, si no me equivoco, tienen contrato los júnior, Lucas y Aday, Santi, Iván y Dino. Después hay otros con cláusulas como Howard. Eso se ha hecho bien, tener cerrado el tema de los españoles, que luego se encarece mucho. Aunque hay algún español que me gusta y ya estamos trabajando esa opción con el presidente y Nacho Juan”, ha finalizado.