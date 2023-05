¿Qué balance hace de la temporada?

La verdad, creo que ha sido un reto muy difícil. Lo que más siento es orgullo de haberlo conseguido porque los primeros meses cada día lo veía más complicado. Porque no era una cuestión de talento de los jugadores ni de físico de la plantilla, si no que era una cuestión más mental. Había demasiada gente no bien enfocada a nivel profesional, con demasiadas situaciones mentales que enseguida se volvían en su contra y, por tanto, del equipo. Lo que más siento ahora mismo es satisfacción. Es algo extraño porque siempre te gusta quedar lo más arriba posible pero creo que es la primera vez que siento este grado de satisfacción a nivel personal por haber logrado algo que veía complicado.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Lo más difícil de verdad que ha sido el trato diario con algunos jugadores porque no ha sido nada sencillo hacerles entender el rol que tenían. Esto es algo que normalmente suele ser uno de los puntos más importantes para cualquier entrenador, que cada uno comprenda el rol que tiene. Y las grandes dificultades han estado en que nos faltaba un grado de humildad a la plantilla, un grado de esfuerzo, y lo que sí teníamos generado dentro de la plantilla son demasiadas peticiones, demasiados derechos, y había muy pocas obligaciones. No ha sido nada sencillo convivir con ello. Mi cuerpo técnico me ha ayudado mucho en esta parte y tengo que alabar también la función del presidente. Reynaldo ha tenido momentos difíciles este año pero ha sabido llevarlo todo con muy buen criterio.

¿De qué se siente más orgulloso?

Que haya gente de la cantera que dé pasos adelante, y la entrada de Aday y de Lucas es algo que siempre me satisface. Pero creo que a nivel individual siento que podría haber sacado más de algunos jugadores. Más que orgulloso me siento mal conmigo mismo por no haber sacado de todos el máximo posible. Creo que hemos sacado mucho beneficio de mucha gente pero no he conseguido que todos estuvieran en ese grado de crecer a mi lado. Es lo que más me ha gustado como entrenador, que la gente cuando llega es peor que cuando la sueltas. Y en algunos casos, y ahí asumo mi responsabilidad, no he logrado que sean mejores.

¿Haría algo diferente?

No lo sé, la verdad es que he ido viviendo el día a día como si fueran finales. Pero lo que nunca había tenido es tener que trabajar durante la semana los siete días para que que cambiaran la mentalidad. Normalmente me costaba uno o dos días cambiar una derrota o una mala mentalidad de un jugador y en este caso eran todos los días de la semana, como un examen. Lo que más intentaría hacer diferente, o mejor, es que cada uno entendiera el rol que tenía.

Es momento de hablar de futuro. ¿El Casademont estará en Europa?

El club está trabajando precisamente en intentar participar en Europa. Las noticias que tengo son positivas. No sabemos todavía en qué competición jugaremos pero se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para jugar. Hay que ver qué pasa con el tema de la Euroliga, si entra Canarias, si Valencia recibe la wild card, porque eso puede dejar más huecos en Eurocup que en Champions, si no está la FIBA Europe Cup… El club quiere jugar Europa y a mí me parece una buena idea porque me parece que nuestra marca, que Casademont demanda que le demos más cariño y eso implica que tenga mayor protagonismo no solo en España sino también fuera. Hasta que no lo tengamos seguro hay que hacer las bases del equipo, tener claros los cuatro o cinco pilares tanto si va a ser para una como para dos competiciones.

La confección de la plantilla no puede esperar. ¿Van a contar con un director deportivo, secretario técnico o figura similar?

Sí, a mí es lo que me transmite el club, yo desde luego no sé hacer esa función, no sé negociar ni tengo la capacidad de negociar con los agentes. Yo sé si este jugador me gusta más o menos. De momento creo que esta función el club la está llevando muy bien con Reynaldo, otro directivo y Nacho Juan. Pero veremos cómo avanza todo esto. Ahora mismo hay una comisión que nos reunimos todas las semanas y tenemos nuestra conversación diaria de hacia dónde queremos ir. A partir de ahí las economías, la estructura de club, porque se oyen tantas cosas de cambios dentro de la estructura, que creo que es un tema más del presidente y del consejo. Yo lo único que sé es que si a mí me piden algo lo voy a hacer y voy a trabajar. Lo que sé hacer lo haré y lo que no se lo diré.

¿Tienen claro ya con qué jugadores cuentan y con quiénes no de la actual plantilla?

Claro lo tenemos, lo que sí es cierto es que es un poco temprano para decir nombres concretos ahora mismo porque el mercado te cambia mucho de que puedas acceder a unos u otros. Nos ha pasado este año cuando intentamos fichar un base, hay varias opciones que no te salen y al final dar nombres siempre es complicado. Sí es cierto que queremos ser sólidos en el puesto de base, esto es importante. Queremos dotar al puesto de cinco con un protagonismo importante dentro del equipo. Y a partir de ahí ver un poco los jugadores que tenemos con contrato y luego hay alguno con opciones para romper o ampliar hasta el día 30. También tenemos que ver ese uno más qué cuantía económica supone porque a lo mejor llegan a unos montantes que no podemos asumir. Habrá que ver cómo se ajusta. Si alguno de estos que tienen más uno no podemos llegar a lo que piden pues no se podrán quedar. El club tiene una estabilidad económica y vamos a tener esa misma estabilidad, eso no lo vamos a romper para nada.

¿Renovar a Jovic es una de sus prioridades?

La primera, en esa no puedo engañar a nadie. Jovic es fundamental para nosotros ahora mismo. Si luego decide que no, habrá que buscar a otro que sea fundamental. Pero sí creo que Stefan ha demostrado muchas cosas y ha cambiado la mentalidad de este vestuario que era joven y sin una mentalidad profesional clara, sin entender lo que significa trabajar independientemente de los minutos que te den. Y Stefan nos ha ayudado mucho, a mí y al cuerpo técnico, a que esto se llevara a efecto. Y luego creo que es un jugador carismático, un hombre que no necesita estar preparándole situaciones tácticas para él sino que él las crea para los demás. Siempre he creído que en la ACB tener uno o dos creadores es básico y cuando el equipo los ha tenido ha funcionado bien. Para nosotros ahora mismo Stefan es una primera opción y el club trabajará fuerte para poder retenerlo.

¿Qué posibilidades hay de que se quede?

A nivel personal, por lo que hablo con él, todas. Pero lo que hoy parece que es sencillo, mañana aparecen equipos más potente económicamente que le ofrecen otras cantidades, que juegan competiciones superiores a las nuestras y él se puede marchar. Lo que sí tengo claro es que su disposición es de poder continuar pero esto lo tenemos todos los profesionales, vivimos el día a día y no sabes si mañana te puede venir algo que te llene más o que a nivel económico y profesional te haga pensar que es mejor para ti. Hay que tener la prudencia hasta no tener el contrato firmado. De momento es una opción pero que no está hecha.

¿Trae Bell-Haynes es una opción para ese puesto de base?

Sí, es uno de los que está en la lista, de los tres primeros candidatos que tenemos para compartir el puesto de base con Stefan. Es un jugador que conoce la Liga, es importante que tengamos gente con esa experiencia. Este año ha estado jugando fuera con lo cual los costes a nivel de club son diferentes. Hay tres bases, y uno es Bell-Haynes, que vamos a ir a por ellos como sea o como podamos.

Eso quiere decir que Wright tiene difícil continuar.

Chris es un jugador que nos ha dado muchas cosas, nos ha ayudado, ha hecho un esfuerzo y ha tenido una actitud que lo recomiendo para cualquier equipo, porque de verdad es un profesional como me he encontrado pocos. Es un jugador que todos los días trabaja, que todos los días es positivo, que viene con un grado de profesionalidad, que sabe cuál es su rol, cuál es su trabajo. Ha llegado y les ha enseñado a los demás que si hay uno mejor que yo y tiene que jugar de titular no hay problema, juego de recambio y lo hago bien. Es un grandísimo profesional pero ahora mismo hay otras dos o tres opciones por delante de él. Pero de aquí a mañana todo puede cambiar porque las otras opciones se caen y pasas del número uno al tres. Ahora mismo hay opciones por delante de él.

Habló de la importancia de contar con un escolta o alero anotador. ¿Ahí buscan un jugador consolidado que conozca la ACB?

Ahí no me importa tanto eso, me importa más que sea un jugón, que sea un tío que no tenga miedo a jugarse los tiros finales, a jugarse un balón más que los demás y que todo el mundo entienda que el que venga para ese puesto lo hace para asumir un rol protagonista en la parcela ofensiva. Esto implicará que luego en el puesto de cinco tendremos que tener gente más intimidatoria, que nos ayude en el tema de bloqueos y esté todo más compensado. Pero ahí lo que buscamos es un tío con licencia para poder anotar. Tenemos claro el perfil y los dos o tres candidatos que tenemos para ir a por ellos.

¿Sant-Roos es otro de los jugadores con los que le gustaría contar?

Con los ojos cerrados. Es otro hombre que nos ha demostrado en el día a día que tiene una calidad humana extraordinaria. Y si hablamos a nivel profesional es de esos jugadores que a todos los entrenadores les gusta porque, como dicen los americanos, es un all around player, de los que hace un poco de todo, te defiende, te tira, te rebotea. Sería muy bueno que siguiera con nosotros pero hay que ver un poco su contrato y es de estos uno más uno que hay que ver hasta dónde podemos llegar y a lo mejor no llegamos a retenerlo. Intentarlo lo intentaremos.

En el cuatro hay overbooking ahora mismo

Ahí los dos que tienen contrato son Iván y Dino. Con Dino he sido muy claro, le he explicado a él a nivel personal lo que pienso. Nadie es tonto y está viendo cómo estoy actuando los últimos partidos. Le he dicho lo que creo y lo que veo. Es un chaval extraordinario, un tipo que tiene una energía importante pero que tiene que saber controlarla para sacarle rendimiento a esa energía porque solamente con luchar por un balón no vale, hay que sacar beneficio de ese balón. Es un hombre que me parece que necesita un entrenador distinto del que tiene ahora. Necesita buscar alguien que le saque mejor sus posibilidades de lo que he hecho yo. Si al final tiene que estar aquí él sabrá lo que tiene que hacer, yo no rehuso de nadie pero tampoco le voy a mentir. Si él está aquí tendrá su papel y si lo acepta no habrá ningún problema.

¿Le gustaría que siguiera Simanic?

Hay que estudiar más cosas, el mercado. Es un jugador que al final puede llegar una oferta del club hacia él pero hay que estudiar el mercado y ver las condiciones económicas que hay, lo que nos cuesta él, lo que nos da él, lo que nos dan otros. Con Borisa no tenemos ninguna duda a nivel de jugador. Las tenemos a nivel de su forma de ser, de su forma de actuar. Esto es un club que exige un compromiso a nivel de carácter. Yo exijo un compromiso a nivel de carácter. Si juntara a Dino y a Borisa sacaría un jugador NBA. Borisa necesita un peaje importante por parte del entrenador para quedase con él y esto lo tiene que saber su agencia, él y todo el mundo. Tener a Borisa es un costo importante para el entrenador. Como jugador es un jugador que me gusta mucho, el típico cuatro que me agrada con buena mano, buen físico, que va muy arriba, que corre bien el campo, pero mentalmente no quiero seguir de alguna manera trabajando todos los días las cabezas de la gente, sino trabajando al rival y para que mi equipo juegue el mejor baloncesto posible. Es un caso bastante especial que nos gusta en muchos sentidos pero hay que estudiarlo todo. Puede ser un hombre que continúe, sin ninguna duda.

La llegada de Jovic fue muy positiva para él.

Stefan va a ser fundamental para ver qué pasa con Borisa. Él necesita a alguien más, porque cuando está solo supone un gran desgaste para el entrenador. Si hay alguien que le va educando y ayudando y está dentro del vestuario pues es mejor. Pero luego Borisa tiene la competencia del mercado. El perfil de cuatro con buena mano, con esas condiciones de él, no es sencillo de acceder para nosotros.

¿Con Hlinason tiene menos dudas?

Es un jugador que traje hace cinco años al club con Pep. Try tiene la necesidad de tener un entrenador que crea en él. Si ellos piensan que es todo una cuestión económica se pueden ir con cualquier entrenador y con cualquier club. Estar aquí tiene un peaje. Estar conmigo, con alguien que le apoya, que cree y que va a morir con él pues tiene un peaje económico. Si lo aceptan, puede quedarse.

¿Encaja Mekowulu en la plantilla del año que viene?

Si Mek se queda con nosotros sería más como cuatro y fichar un cinco que compita con Try a todos los niveles. Esta es mi idea hoy en día. Igual dentro de quince días no se puede fichar ni a Try ni a Mekowulu. El equipo se tiene que dotar de un nivel físico. En Tenerife nos pasó, cuando el rival nos defiende con dureza, con energía, con fuerza, nos vamos yendo para abajo. Y esto no puede ser, tenemos que ser un equipo que la palabra que nos representa debemos tener claro lo que es. Ese grado de esfuerzo y energía que significa rasmia lo tenemos que llevar a nuestros jugadores. Me gustaría dotar a esa línea interior de un poco más de fuerza, de músculo o a veces de talento o de altura, depende de lo que veamos en el mercado.

¿Estará Aday Mara?

Es la misma incógnita que tengo yo y todo el mundo. No lo sé. Si estuviera sería el hombre titular para nosotros y a partir de ahí cambiaríamos un poco la estructura de los interiores y buscaríamos complementos distintos que podría ser Try o cualquier otro. En el cuatro la idea de Mek o de Borisa, Iván, sigue igual pero Aday es un hombre para confiarle un proyecto y crear un equipo en torno a él. A partir de ahí si no está… Yo lo único que espero es que si no va a seguir nos lo digan lo antes posible porque no podemos llegar tarde al mercado en algunos jugadores, como en el puesto de cinco. Que esté Aday o no va a cambiar mucho el cinco. Solo pido que se sepa lo antes posible, que creo que así se hará y por su parte así lo tendrán en cuenta.

¿No les ha dicho si se va?

No, es un jugador con contrato para tres o cuatro años más y nadie ha rescindido ese contrato.

¿Cómo ha sido trabajar con él?

He tenido la oportunidad los dos últimos años de trabajar con jugadores con jugadores con capacidades físicas distintas. Tanto Balcerowski como Diop allí en Canarias eran dos proyectos que estaban un poco en stand by y me siento orgulloso de haberlos impulsado. En el caso de Aday si tiene que estar con nosotros es un proyecto de dos o tres años y ver hasta dónde llega porque así ha sido con Carlos Alocén, con Vit, y así han salido a buen nivel. Es un poco lo que pretendemos. La fuerza de Aday consiste en que es un jugador especial, diferente. Tiene mucha juventud y eso implica que no esté hecho y cometa errores, como es normal, y que nosotros en ese proceso cometamos errores. Pero es un jugador diferente, especial.

Es muy joven y es el centro de atención de todo el mundo. ¿Eso ha supuesto para usted un trabajo extra con él?

A lo largo del año ha sido uno de los casos que también te ha conllevado problemas y que también te ha dado muchas alegrías. Las alegrías son todo lo que ha demostrado en la cancha y también todo lo que se ha creado alrededor de Aday porque el club está en el candelero y en conocimiento de todo el mundo de que aquí se trabaja bien la cantera. Eso para nosotros es un orgullo. Pero también ha habido sus momentos en los que ha habido que trabajar duro, en silencio, con todo su entorno. Ahora es el momento de ver las cosas positivas y todo lo que hemos trabajado con Aday ha sido en un único sentido, para que fuera un hombre nuestro y con el que todo el mundo se sintiera identificado con nuestro proyecto.

¿Lucas Langarita tiene cabida en la plantilla?

Hay que estudiarlo bien y hay que tener paciencia. Tiene talento para jugar en la ACB, es un hombre que a nivel de condiciones físicas, técnicas, tácticas, va a jugar muchos años en la ACB. Pero no podemos cometer errores que hemos cometido con Javi García, por ejemplo, que está la mitad aquí, la mitad allí, y están desubicados. Soy el primero que a Javi o a Pradilla en su momento creía que lo mejor era cederles. Depende un poco de cómo confeccionemos la plantilla puede tener sitio. Pero hay que buscar lo mejor para Lucas. Y lo mejor para Lucas todavía hay que estudiarlo y verlo en global. Es un hombre que tiene contrato para tres o cuatro años más. No le voy a tener aquí sentado en el banquillo. Para eso va a estar en otro equipo donde le empiecen a exigir, que salga de esa zona de confort de ser de la cantera y de que salga y le aplaudan cualquier cosa. No, quiero que el Príncipe Felipe exija a todos los que salen a la cancha, y a mí, a todo el equipo, que haya un grado de exigencia importante porque es la única manera de conseguir objetivos por encima de nuestro nivel. Lucas es un caso distinto del de Aday.

"Hay que buscar lo mejor para Lucas Langarita. Es un hombre que tiene contrato para tres o cuatro años más. No le voy a tener aquí sentado en el banquillo. Para eso va a estar en otro equipo donde le empiecen a exigir"

¿Y Javi García?

Estamos hablando con sus agentes, ahora le vamos a tener en la Summer Academy. He hablado con él y con su entrenador en Cantabria. Javi necesita jugar y esa necesidad no la va a tener ahora mismo en ACB, entonces hay que estudiar bien ese tema y ser claro con ellos. Yo me puedo equivocar, pero no quiero mentir a nadie. Javi necesita jugar porque bajo mi punto de vista está un poco perdido en qué debe de hacer para jugar. Y solo hay una manera y no es tenerlo sentado en un banquillo, es meterle en una cancha de baloncesto y que él recupere la identidad. Puede jugar muchos años en ACB.

¿Uno de sus objetivos será recuperar a la afición?

Me siento orgulloso de esta parte final. Sin nuestra marea roja no hubiéramos podido ganar al Barça o al Madrid y creo que hemos recuperado la credibilidad en nosotros. Lo que no hemos recuperado es la esencia que han tenido las chicas. Las chicas son un orgullo para nosotros porque es un punto en el que mirarnos todos. Debemos de recuperar aparte de la credibilidad esa esencia, no tener que decirles hoy venís a disfrutar, hoy a pelear. Que sepan que vienen a ver un baloncesto con una calidad, con una entrega, con un esfuerzo. La grada no está para pedirle cosas, porque ya hacen un esfuerzo por estar. La grada se recupera con lo que tú les transmitas y tenemos que hacer ese esfuerzo para que se sienta orgullosa.

Su primera etapa en el Casademont fue muy exitosa. ¿Cree que se le va a exigir lo mismo?

La grada nos debe exigir. Nosotros debemos ser humildes, tener los pies en el suelo y saber qué club somos. En la Liga ACB es difícil llegar a esos ocho o nueve equipos que tienen un presupuesto muy por encima de los demás. Luego estamos otros ocho o nueve en condiciones muy semejantes. La diferencia es que siempre estés en la pelea por ser de los mejores de esos ocho de abajo. Y luego si alguno de arriba se equivoca o comete demasiados fallos es lo que te da derecho a confundir a los demás y meterte en esa parte. Pero lo primero por lo que tienes que luchar es por ser el mejor de esos ocho de abajo. El primer objetivo de de esos ocho equipos de abajo tiene que ser claro, y me confundiría si dijera otra cosa, tiene que ser doce victorias. Lo tengo cada día más claro. Salvar al equipo lo primero. Y a partir de ahí siempre hay alguno que se equivoca, aunque este año casi nadie. Hay que estar en esa línea que divide la realidad que somos nosotros con la ilusión que son los otros.