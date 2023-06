El entrenador del equipo femenino del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, también presente en el acto de presentación de los abonos del club rojillo, manifestó estar plenamente satisfecho con la plantilla que tendrá a su disposición para continuar haciendo historia en la Liga Femenina Endesa y la Euroliga femenina en esta ilusionante campaña 23-24.

«Es un equipo que me gusta mucho. Agradezco al club el esfuerzo y el trabajo realizado para fichar a este tipo de jugadoras», indicó. «Personalmente, me motiva mucho llevar un equipo como el que voy a llevar y estoy plenamente convencido de que se ha hecho el mejor equipo posible con lo que tenemos», agregó. «Cuando tienes la sensación de que has hecho lo máximo posible y has cerrado el equipo a estas alturas, tu motivación por trabajar con las chicas es impresionante», manifestó el técnico.

Respecto a las fortalezas que tendrá su nueva plantilla, Carlos Cantero explicó que «son jugadoras que vienen a probarse en competición europea y demostrar que son capaces y que tienen nivel para jugar en este tipo de campeonatos. Tienen hambre, que es muy necesario», dijo el preparador madrileño, incidiendo en el espíritu competitivo que cree que caracteriza al grupo de jugadoras de esta nueva campaña en Zaragoza.

«Son jugadoras que vienen con mucha motivación para trabajar, competir y dar el máximo. Es un equipo construido para aguantar la doble competición y saber que nuestro objetivo real está en la Liga española. Queremos seguir demostrando lo que estamos haciendo año tras año», expuso.

El técnico se mostró satisfecho con sus incorporaciones y el nivel de conocimiento de la Liga Femenina Endesa que tienen, objetivo del club al salir al mercado. «Es algo importante. Son jugadoras que saben como es la Liga española y la conocen, salvo Diallo y Hermosa. Ellas dos tienen un grupo de jugadoras al lado que les pueden ayudar en esa adaptación. Te quita tiempo de trabajar ciertas cosas», dijo Cantero.