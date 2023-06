Tryggvi Hlinason ya es historia en el Casademont Zaragoza. El pívot islandés no continuará a las órdenes de Porfirio Fisac tras no aceptar la oferta de renovación a la baja ofrecida por el club y concluye así su etapa de cuatro años en el club aragonés. Unos años en los que ha dejado su huella personal, siendo uno de los jugadores más queridos por la afición, y también numérica, al convertirse en líder en tapones, en mates y el tercer jugador más valorado.

El islandés llegó a la capital aragonesa hace cuatro veranos procedente del Valencia Basket, aunque la campaña precedente había jugado cedido en el Obradoiro. En el Príncipe Felipe le ha costado convencer a los entrenadores y ganarse su sitio pero, pese a su irregularidad, ha terminado siempre como uno de los jugadores con mejores números.

El Casademont ya valoró separar sus caminos el pasado verano, pero terminó apostando de nuevo por Hlinason. Ahora, el club tenía la opción de ampliar su vinculación una temporada más, pero la oferta realizada al jugador era por unas cantidades menores de las pactadas inicialmente y, finalmente, no ha habido acuerdo. El Bilbao Basket parece su destino.

"Tryggvi Hlinason ya forma parte de la historia de nuestro Club, y por ello, desde nuestra entidad queremos agradecerle profundamente su profesionalidad y dedicación desde el primer día hasta el último, y le deseamos lo mejor en su camino", dice el club en su nota oficial.

El jugador también ha tenido unas palabras de despedida:

"Querida Marea Roja:

Han pasado 4 años desde que llegué a Zaragoza como un joven jugador. Ha cambiado mucho todo, y al mismo tiempo las cosas permanecen igual. Pero algo tengo claro, Zaragoza siempre será una gran parte de mi vida. Muchos recuerdos y amigos son los que me quedan de mi paso por aquí. Pero la vida continúa y he elegido continuar mi carrera en otro lugar.

Me gustaría agradeceros a todos en primer lugar todo lo que me ha pasado aquí. Mi agradecimiento a nuestra querida Marea Roja; al club, a la increíble gente de Zaragoza y especialmente a Luis Giménez. Me siento orgulloso de haberos podido conocer a todos y cada uno de vosotros.

Me despido dándoos gracias una vez más, y sintiendo que ya tengo ganas de veros pronto en la pista. Atentamente, vuestro King in the North".