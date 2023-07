España hizo historia regresando a la cima mundial 24 años después. Y con ella, dos aragoneses, Lucas Langarita y Álex Moreno, que son campeones del mundo sub-19 tras vencer a Francia en la prórroga por 73-69. Fue una final agónica, que pareció más perdida que ganada durante muchos minutos, un día para mostrar el gen competitivo de un equipo que ha firmado un torneo perfecto, con pleno de victorias y un oro bien brillante. No fue el mejor partido de Lucas Langarita, pero el aragonés engrosa así su brillante palmarés tras la plata del Mundial sub-17 del verano pasado. Alejandro Moreno logró el oro en el Europeo sub-18.

El partido no tuvo nada que ver con los anteriores. España arrancó bien con cuatro puntos de Izan Almansa, pero esta vez no fue el presagio del despegue de la selección porque enfrente tenía a un rival de mucha altura (2,01 de media) con el que empezó a chocar muy pronto. El mayor físico francés frenó a España, cuya anotación se vio ralentizada al no encontrar espacios para llegar al aro. Además, entró muy pronto en bonus, en menos de cuatro minutos, porque en el otro lado no podía contener el poderío galo. El técnico Dani Miret no tardó en hacer cambios porque España no carburaba pese a que las diferencias eran mínimas (4-6, min. 4).

Salió entonces Lucas Langarita y la selección subió su intensidad, buscando con más empuje el aro rival. España le dio la vuelta al marcador en un visto y no visto (10-6), pero el aragonés no tuvo su mejor inicio. No tardó en provocar una falta con su verticalidad, pero erró los dos tiros libres, poco después se llevó un tapón y su confianza perdió muchos enteros. Álex Moreno también tuvo participación en este primer cuarto en esa búsqueda de mejores sensaciones de equipo. España terminó por delante pero consciente de que iba a tener que sudar (19-18).

El segundo cuarto comenzó con Langarita errando otros dos tiros libres, lo que le terminó llevando al banquillo porque España necesitaba anotación sí o sí. No la encontraba ni con Izan Almansa, su mejor jugador del torneo, ni de lejos ni de cerca. Pese a todo, la selección tiró de su gen competitivo para mantenerse en el partido pese a su mal juego y escaso acierto. En ese aspecto uno de los más activos fue el nuevo jugador del Peñas Huesca, Isaac Nogués.

En partido

España consiguió salvar los muebles al descanso (28-29) para desesperación del técnico galo, que lamentaba no tener una mayor renta visto lo visto sobre la pista. Porque a la selección no solo le estaba costando llegar al aro sino que, cuando lo lograba, su acierto era demasiado bajo. España terminó los primeros veinte minutos con un 28,75% de acierto en tiros de dos, un aceptable 37,5% de tres y un bajísimo 43,75% en tiros libres. Además, había perdido la batalla del rebote (16-25) y solo fue capaz de repartir tres asistencias.

El guión de la película no cambió tras el paso por los vestuarios. España no encontraba el camino para anotar y Francia no aprovechaba para romper el partido. Es más, el conjunto galo también acumulaba errores en ataque que hicieron que el parcial después de cinco minutos de juego fuera 6-6. Francia dio un pequeño estirón en el marcador (34-35) y Dani Miret lo paró a cuatro minutos para el final del cuarto y dio entrada de nuevo a Lucas Langarita. España reaccionó en defensa y, con tres robos seguidos, consiguió darle la vuelta de nuevo al marcador (40-39), no sin sufrimiento, eso sí. Otro tiempo muerto cambió las tornas antes del final de un cuarto (41-43) en el que España volvió a evidenciar su falta de acierto con 0/5 triples. Además, a esas alturas Perrin llevaba ya 19 rebotes, los mismos que todo el equipo español.

Al combinado nacional no le quedaba otra que tirar de garra y empuje, porque el juego no le acompañaba y la confianza para recuperarlo la había perdido ya hacía rato. Así que el último cuarto fue agónico. España se resistía a perder e, incluso, se puso por delante con un triple de Jordi Rodríguez (46-44), pero entonces Francia logró la mayor renta de la noche (46-53) con 5.54 minutos por jugarse. Apareció la resistencia española buscando la épica, agarrándose al partido con uñas y dientes a pesar de los tres triples franceses que le pusieron contra las cuerdas. La fe de Jordi Rodríguez puso el empate a falta de 18,4 segundos y forzó la prórroga.

En el tiempo extra España tomó la iniciativa en el marcador y puso a prueba los nervios franceses, que sobrevivía con los puntos de Ajinca. La agonía duró hasta el final porque España siguió precipitándose en ataque, pero esta vez supo mantener su ventaja y sobreponerse a todos sus problemas físicos para acabar ganando por 73-69 y conquistando el oro júnior 24 años después.