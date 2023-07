¿Cómo se ha producido su salida? ¿Se la esperaba?

Sí, me la esperaba. En cuanto volví de la lesión, en el primer entrenamiento, Porfi me sentó y me dijo que no tenía sitio para mí. Me dio mucha pena porque entrené duro para volver en forma y luchar por mi puesto, pero en ese momento me cortaron la ilusión y me di cuenta de que mi tiempo en el club se acababa.

Fisac dijo públicamente que no contaba con usted, ¿le dio alguna explicación?

Como he dicho antes, sí me dijo que no había sitio. Por una parte lo entiendo porque al equipo le iba bien e Iván (Cruz) estaba jugando bien, por otra parte me dolió porque no era nada que yo no podía hacer cuando estaba a buen nivel. En fin, para gustos los colores. Entrené muchísimo para intentar volver en forma e intentar competir con los otros ala-pívots. A veces, el deporte es así y así hay que aceptarlo.

¿Cómo ha sido su relación con él?

Entre todo lo que me pasó, ha sido normal. No es un entrenador que entiende bien ciertas cosas del jugador de alto nivel porque no lo ha sido. Es un profesional y entrenador de nivel alto y va a muerte con los que él elige y punto. Ha sido honesto conmigo y a mí me gusta la gente así. Hay jugadores que se toman las cosas de una manera muy personal, y a veces no tiene que ser así. Hay entrenadores a los que les puedes gustar más o menos, no como persona sino por el perfil de jugadores que les gustan. Él consiguió la manera de salvar al club y eso era lo importante. Le dije a él también que les deseo mucha suerte y seguro que les irá bien.

¿Qué balance hace de sus años con el Casademont?

Pues un balance positivo. Mi primer año en el club fue bastante bueno, aunque en principio apostaron por otro jugador en mi posición. Supe luchar por mis minutos y al final acabar el año de la mejor manera. El segundo año, que es cuando me dan dos años más de contrato, trajeron otra apuesta en mi posición y yo llegué un poco tarde del Eurobasket. No tuve tiempo de ganarme el sitio y ya había habido un cambio de entrenador. Luego ya me lesioné y acabé mi capitulo aquí. Resumiendo todo, positivo.