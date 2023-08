Aday Mara ha dado un paso más hacia su salida del Casademont Zaragoza. Con una carta que el aragonés publicó en sus redes sociales, el joven talento aragonés se despidió del equipo de su ciudad. "Después de 8 años en esta familia, ha llegado el momento de separar nuestros caminos", comienza la publicación de Mara. "Ha sido una decisión muy difícil de tomar ya que Basket Zaragoza ha sido el club donde he crecido y que me ha permitido conocer a personas increíbles y que me han ayudado como jugador y como persona", sigue el zaragozano.

A continuación, el prometedor deportista quiso dar las gracias a todos los que le han acompañado en su crecimiento. "A todos los que han compartido mi camino. Entrenadores, preparadores físicos, delegados y fisios. A mis compañeros, por ayudarme en cada entrenamiento a ser mejor jugador. A todo el personal que trabaja en el Príncipe Felipe, con el que siempre he podido hablar y compartir momentos", reza la carta de Mara, que no se ha olvidado de la Marea Roja: "Y por supuesto a la afición, que me ha apoyado y me ha dado todo su cariño".

Aday Mara ha querido dejar claro cuál es el motivo que le ha llevado a tomar la complicada decisión. "Me voy para poder compaginar mi desarrollo personal y académico en una universidad americana con mi desarrollo deportivo al más alto nivel", asegura el pívot, que vuelve a incidir en su escrito en lo difícil que va a ser para él irse de Zaragoza: "Me voy de casa, me alejo de mis padres, de mi familia y de mis amigos por esa única razón".

El gigante aragonés anuncia su marcha del Casademont habiendo debutado en la ACB y viviendo un último año muy especial para él. "Ha sido un sueño hecho realidad. He jugado en el equipo que iba a ver cada fin de semana y he compartido vestuario y pista con jugadores que admiro y veía por televisión cuando era pequeño", asegura. Por último, el zaragozano se despide en la carta deseando "lo mejor al equipo de su ciudad y a todos sus aficionados".

Aday Mara dice así adiós al Casademont Zaragoza para empezar una nueva etapa en la universidad de UCLA, aunque ese anuncio no es oficial. La salida del pívot, al que los expertos auguran un gran futuro en el mundo del baloncesto y puede convertirse en el primer aragonés que debuta en la NBA, sigue envuelta en polémica tras responder hace semanas el club aragonés en un tajante comunicado después de que el jugador les anunciara su intención de rescindir su contrato de forma unilateral sin abonar la cláusula de salida, que el Casademont aseguraba que era de 600.000 euros.

Sin embargo, desde el club aragonés se insiste en que el jugador tiene contrato y que este incluye unas cláusulas que han de respetarse o, en caso contrario, intentar llegar a un acuerdo.

En ese sentido, el conflicto continúa enquistado y todo apunta que acabará en los tribunales.