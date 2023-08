Tan solo un día después de la carta de despedida que publicó Aday Mara en sus redes sociales y con la que dio adiós al Casademont Zaragoza y a sus aficionados, la universidad de UCLA ha confirmado la llegada del joven talento aragonés a su prestigiosa facultad. A pesar de ser esa noticia un secreto a voces desde hace semanas, sorprende el anuncio oficial debido a que el Casademont Zaragoza insiste en que el pívot sigue teniendo contrato con el club.

«Nos complace anunciar el fichaje de Aday a UCLA. A lo largo de este proceso con el jugador, él y su familia se han mantenido firmes en una cosa: quieren una gran educación para Aday y desean verlo crecer aquí», explicó Mick Cronin, el entrenador de los americanos a través de un comunicado emitido por la universidad. «Es un jugador de gran tamaño y una gran habilidad, además de interpretar muy bien el juego. Es un chico humilde y tiene la suerte de 2,20 metros con mucho talento y una gran ética de trabajo», añadió su entrenador.

Comienza así una nueva etapa para Aday Mara tras haber tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida pero con un objetivo claro: «Me voy para poder compaginar mi desarrollo personal y académico en una universidad americana con mi desarrollo deportivo al más alto nivel. Me voy de casa, me alejo de mis padres, de mi familia y de mis amigos por esa única razón», aseguró el aragonés en su carta de despedida del Casademont.

Las especiales características de Aday Mara le convierten en carne de NBA y desde el otro lado del charco ya hacía tiempo que siguen sus evoluciones. También hace ya meses que las previsiones le sitúan en la primera ronda del Draft 2024. Si llega a debutar en la mejor Liga del mundo, como todo parece indicar, hará historia para el deporte aragonés siendo el primero de la comunidad que consigue tal hazaña. De momento, la próxima temporada Aday Mara se estrenará en la NCAA con su nuevo equipo como posible paso previo a la NBA.

Conflicto

El brillante futuro que le espera al español por delante contrasta con la controvertida situación en la que ha derivado su salida del Casademont Zaragoza. Mara comunicó hace meses su intención de abandonar la disciplina aragonesa con rumbo a los Estados Unidos. Desde el club insisten desde el primer momento en que, si el pívot quiere irse, debe abonar una cláusula de su contrato de en torno a 600.000 euros, algo que no ha sucedido por el momento. Por ello, el Casademont sigue defendiendo esa postura y asegura que, de no llegar a un acuerdo antes, citará a Aday Mara para el comienzo de la pretemporada. En ese sentido, el conflicto continúa enquistado y todo apunta que apuede acabar en los tribunales.