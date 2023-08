El Casademont Zaragoza femenino conocerá este miércoles a partir de las 11.00 horas a sus rivales en la fase de grupos de la Euroliga en un sorteo que se va a celebrar en Múnich. A pesar de que los bombos todavía no han empezado a girar, Carlos Cantero y sus chicas ya tienen algunas pistas sobre los equipos a los que se van a tener que enfrentar en el gran estreno de las aragonesas en la máxima competición europea. Al haber tres participantes españoles, el Casademont como campeón de Copa, el Valencia como campeón de Liga y el Perfumerías Avenida como subcampeón de la competición doméstica, las zaragozanas se tendrán que enfrentar o a valencianas o a salmantinas. Además, otro de sus rivales será el Beretta Familia Schio italiano, porque el Casademont partirá desde el bombo 6 junto al otro conjunto transalpino del torneo, el Virtus Bologna, y esos dos conjuntos no pueden coincidir en el mismo grupo.

En total, habrá dos grupos de 8 equipos cada uno y el formato de la fase de grupos será un doble enfrentamiento ante los otros siete, uno como local y otro como visitante. Fenerbahce, USK Praha, Basketball Mersin o ASVEL Basket asoman como alguno de los conjuntos más complicados en un sorteo en el que faltarán tres nombres todavía por conocer, ya que seis equipos que pelearán por esas tres plazas en los torneos de clasificación que se disputarán a finales de septiembre.