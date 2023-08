Rodrigo San Miguel ha decidido cerrar su etapa como jugador profesional, que ha durado 21 años desde que comenzara sus pasos en el recién nacido Basket Zaragoza allá por 2002 y que se ha extendido por diez clubs diferentes, todos en España. El último curso lo ha pasado en el San Pablo Burgos de LEB Oro después de tres campañas en casa, en el Casademont Zaragoza. Ahora, con 38 años, el zaragozano regresará al hogar para integrarse en el cuerpo técnico de Porfirio Fisac.

"A principios de agosto de 2002 comenzó un viaje al que hoy, 14 de agosto de 2023, pongo punto final. Ha sido un viaje precioso. Un viaje que se ha alargado 21 años y que miro hoy con nostalgia porque ha sido mucho mejor de lo que pude soñar cuando era tan solo un niño que tenía la ilusión por convertirse en jugador de baloncesto". ha señalado el ya exjugador en sus redes sociales. San Miguel metió sus primeras canastas en el patio del colegio Doctor Azúa de la capital aragonesa.

"Hoy echo la mirada atrás y, aún sin la perspectiva suficiente, me siento orgulloso y satisfecho del trabajo que he realizado durante tantos años. He intentado siempre ser una persona honesta con los que me rodeaban pero, sobre todo, conmigo mismo. Me he implicado en cada proyecto en el que he estado con todo lo que tenía y creo que ese ha sido mi mayor éxito", continúa el zaragozano en una carta en la que no faltan los agradecimientos a su agente, los clubs y aficiones por los que ha pasado, su familia, padres y hermana, y, sobre todo, a su esposa, Marta.

San Miguel concluye seguro de su decisión: "No os voy a mentir. El asumir que no voy a volver a pisar una cancha de baloncesto aún me cuesta. Llevo unas semanas dándole vueltas a esta decisión y probablemente retrasando estas palabras aun sabiendo que es inevitable, pero la vida son etapas y sé que es el momento de cerrar la que probablemente vaya a ser la etapa más bonita de mi vida. Es una decisión meditada y estoy convencido de que es necesario hacerlo ahora para seguir creciendo a nivel personal y profesional. Pronto mi vida va a cambiar pero, afortunadamente y como no podía ser de otra manera, seguirá unida al baloncesto. The show must go on!!".

Todo empezó en el Doctor Azúa, donde llegó a ser subcampeón de España infantil, y siguió en el Calasancio y el Stadium Casablanca hasta llegar al Basket Zaragoza en 2002. Un prometedor jugador zaragozano como exponente de esa cantera que había hecho grande al baloncesto de la ciudad en los ochenta y noventa en el club que nacía para devolver a la capital aragonesa a la élite. San Miguel jugó 59 partidos en LEB Oro con el entonces CAI pero aquel no era el mejor escenario posible para que un joven se desarrollara adecuadamente y el zaragozano comenzó un viaje que le acabó devolviendo a casa.

Se marchó al Valladolid en 2004, que lo cedió primero al Pozuelo y luego al Plasencia hasta hacerle un hueco en su plantilla desde 2006 a 2008. Entonces puso rumbo al Manresa, donde estuvo tres campañas. En 2011 fichó por el Valencia, con quien fue subcampeón de la Eurocup en 2012 y de la Copa del Rey en 2013. Ese verano bajó un poco más al sur, hasta Murcia, donde estuvo un año.

Internacional

En 2014 se incorporó al Iberostar Tenerife, donde vivió sus años más exitosos al levantar la Champions y la Copa Intercontinental en 2017. Con su trabajo continuo, su cuidado estado físico, su experiencia, su trayectoria impecable en todos los vestuarios, San Miguel se consagró como uno de los mejores bases nacionales. En 2018 rompió la sequía de aragoneses en la selección absoluta, que duraba desde Lucio Angulo en 2003, y disputó las ventanas de clasificación para el Mundial 2019.

Cuando San Miguel estuvo en el Basket Zaragoza necesitaba tiempo para convertirse en lo que ha sido después. Cuando lo logró, el Casademont Zaragoza no pudo hacerse con sus servicios hasta 2019. Regresó a casa después de quince años y acompañó en su eclosión a Carlos Alocén, otro base de la casa, pero le tocó vivir la pandemia y unos años más complicados de lo esperado deportivamente. Aun así, consiguió la primera medalla europea de la historia del club, el bronce en la Champions de la temporada 2020-21.

El verano pasado el club decidió no ejercer la opción de renovación de su contrato y le ofreció quedarse en el staff técnico, pero San Miguel apostó por seguir jugando y se incorporó al San Pablo Burgos de LEB Oro con la intención de ayudarle en su regreso a la ACB. Tras una dura campaña, el club se quedó a las puertas en el playoff de ascenso. Tras mucho meditarlo, Rodrigo San Miguel ha decidido cerrar un brillante capítulo de su vida, el que le ha llevado a ser querido y respetado por todo el baloncesto español, y abrir uno nuevo.